В АТОР оценили возможность отмены системы "всё включено" в Турции
Вице-президент АТОР Мурадян не верит в отмену системы "всё включено" в Турции
Пляж в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alkema Natalia
В Турции отсутствуют какие-либо предпосылки для отмены системы "всё включено" (all inclusive) в отелях. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, комментируя идею отменить этот комплекс услуг в стране.
"Более того, всё больше объектов размещения предлагают вариации с системой "всё включено", — пояснил вице-президент АТОР в беседе с телеканалом "Звезда".
Мурадян добавил, что разговоры о негативном влиянии системы "всё включено" на бизнес проходят постоянно. По его словам, пока не понятно, как данный формат можно запретить на законодательном уровне, так как он регулируется субъектами туристической отрасли самой Турции.
Напомним, ранее в Турции вновь предложили отменить в отелях систему "всё включено" из-за возникновения новых проблем. Владельцы отелей, агентства, мэры, политики и даже министры уже много лет жалуются на указанный формат отдыха. При этом год назад гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур призвал пересмотреть доступные пакеты отдыха, убрав из них алкоголь или хотя бы снизив его количество.