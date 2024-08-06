В АТОР оценили возможность отмены системы "всё включено" в Турции

В Турции отсутствуют какие-либо предпосылки для отмены системы "всё включено" (all inclusive) в отелях. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, комментируя идею отменить этот комплекс услуг в стране.

"Более того, всё больше объектов размещения предлагают вариации с системой "всё включено"‎, — пояснил вице-президент АТОР в беседе с телеканалом "Звезда".