Рестораны в Турции остались без клиентов в разгар сезона
Sabah: Турецким ресторанам пришлось пойти на скидки из-за отсутствия туристов
Туристический сезон в Турции в этом году разочаровал владельцев бизнесов в городах-курортах. Отели пустуют, а ресторанам приходится идти на скидки, чтобы хоть как-то завлечь посетителей, передаёт местная газета Sabah.
"Некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме и Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие предоставили скидки в размере 10–20%", — говорится в публикации.
Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, рассказал, что рестораны премиум-класса по-прежнему популярны у туристов в то время, как рестораны среднего и низкого уровня страдают от минимальной посещаемости. Эксперт подчеркнул, что заведениям сложно предоставить скидки в размере 40–50%, как это сделали некоторые отели, поскольку это может негативно сказаться на прибыли.
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