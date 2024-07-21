Рестораны в Турции остались без клиентов в разгар сезона

Туристический сезон в Турции в этом году разочаровал владельцев бизнесов в городах-курортах. Отели пустуют, а ресторанам приходится идти на скидки, чтобы хоть как-то завлечь посетителей, передаёт местная газета Sabah.

"Некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме и Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие предоставили скидки в размере 10–20%", — говорится в публикации.

Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, рассказал, что рестораны премиум-класса по-прежнему популярны у туристов в то время, как рестораны среднего и низкого уровня страдают от минимальной посещаемости. Эксперт подчеркнул, что заведениям сложно предоставить скидки в размере 40–50%, как это сделали некоторые отели, поскольку это может негативно сказаться на прибыли.