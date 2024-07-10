Назван топ блюд со шведского стола, которые турки обходят стороной

Шведский стол является заманчивым удовольствием для любого туриста, однако важно помнить несколько правил, которым следуют в Турции. Их приводит aif.ru вместе с поварами, работающими в турецких отелях.

Сперва стоит обсудить напитки. Разводные соки всегда более низкого качества, чем пакетированные, ведь фрукты в стране находятся в свободном доступе, а в производстве применяются высокие стандарты. Также знающие отдыхающие не пьют чай и кофе из термоса и выбирают алкогольные напитки иностранного производства.

С осторожностью турки подходят к мясным котлетам, которые закупают в крупных сетевых магазинах и качество сырья которых может быть не самым лучшим. И стараются обходить стороной колбасные изделия. А вот мясное рагу зачастую может содержать в себе минимальное количество мяса, а объём блюда добивают картофелем.

Турки невероятно щепетильно относятся к выбору оливок, культура потребления которых очень развита. Для граждан важны и цвет, и размер плода. То же касается и долмы. В домашней версии она получается мягкой из-за большого количества качественного оливкового масла, а вот отдельные деликатесы имеют консервированный привкус и жёсткую текстуру. Получить шедевр от блюд иностранных кухонь тоже вряд ли выйдет, ведь повара не всегда знают, как правильно приготовить пиццу, суши или пасту.

Туристам стоит обращать внимание и на сладости, часто управляющие отелей экономят на пахлаве и кадаифе. Турки перед употреблением внимательно осматривают десерт на наличие фисташек, миндаля и натурального сливочного масла.