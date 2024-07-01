Россиянам раскрыли три главных подвоха отелей с системой "всё включено"
Эксперт Сапронова: При системе "всё включено" с туристов могут взимать доплату
Система "всё включено" считается наиболее удобной для туристов. Однако после такого отдыха можно нарваться на большой счёт с требованием оплаты дополнительных услуг, предупредила эксперт по туризму Татьяна Сапронова. Так, первым подвохом, требующим доплаты, она назвала элитный алкоголь и деликатесы.
"Если турист рассчитывает на качественные коктейли и другие спиртные напитки, покупать такой тур нет смысла. В день приезда нужно уточнить, требует ли дополнительной оплаты мини-бар. Как правило, он тоже за доплату", — приводит RuNews24.ru слова специалиста.
Вторая статья непредвиденных расходов, по словам Сапроновой, это парковка и хранение багажа. Чаще всего эти услуги требуют доплаты, особенно если отель переполнен отдыхающими. Обычно, добавила эксперт, обходится это недорого, но всё равно важно, чтобы туристы об этом знали. Третьим подвохом в системе "всё включено" специалист назвала отмену бронирования. Зачастую за это следуют штрафы, поэтому такой вариант развития событий нужно предусматривать заранее, резюмировала Сапронова.
Ранее Life.ru cообщал, что отток туристов обрушил цены на отдых в Турции. Туристы и местные отдают предпочтение Греции, Египту и ОАЭ.
Freepik / wirestock