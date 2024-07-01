Россиянам раскрыли три главных подвоха отелей с системой "всё включено"

Система "всё включено" считается наиболее удобной для туристов. Однако после такого отдыха можно нарваться на большой счёт с требованием оплаты дополнительных услуг, предупредила эксперт по туризму Татьяна Сапронова. Так, первым подвохом, требующим доплаты, она назвала элитный алкоголь и деликатесы.

"Если турист рассчитывает на качественные коктейли и другие спиртные напитки, покупать такой тур нет смысла. В день приезда нужно уточнить, требует ли дополнительной оплаты мини-бар. Как правило, он тоже за доплату", — приводит RuNews24.ru слова специалиста.

Вторая статья непредвиденных расходов, по словам Сапроновой, это парковка и хранение багажа. Чаще всего эти услуги требуют доплаты, особенно если отель переполнен отдыхающими. Обычно, добавила эксперт, обходится это недорого, но всё равно важно, чтобы туристы об этом знали. Третьим подвохом в системе "всё включено" специалист назвала отмену бронирования. Зачастую за это следуют штрафы, поэтому такой вариант развития событий нужно предусматривать заранее, резюмировала Сапронова.