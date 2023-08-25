Турецким отелям предложили отказаться от алкоголя в пакетах "Всё включено"

Генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур предложил пересмотреть пакеты отдыха системы "Всё включено", убрав из них алкоголь или снизив его количество. Он обратил внимание на подорожание отдыха в Турции, что вызвало снижение спроса у россиян.

"Для семей с детьми необходимо удержать стоимость, чтобы отдых в Турции оставался доступным", — цитирует его Turizm Guncel.

Угур подчеркнул, что в 2023 году цены на отели в Турции стали выше, чем на многих других средиземноморских направлениях. На это повлияла, в частности, высокая инфляция в стране — порядка 50%. Кроме того, свой вклад сделала система "Всё включено", а точнее входящий в неё бесплатный алкоголь, облагающийся высокими налогами.

В качестве выхода из сложившейся ситуации гендиректор туроператора предложил систему, аналогичную внедрённой на круизных лайнерах. Так, алкоголь не следует включать в стоимость пакета, оставив возможность доплаты за него или покупки увеселительных напитков в баре.