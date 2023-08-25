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25 августа, 11:20

Турецким отелям предложили отказаться от алкоголя в пакетах "Всё включено"

Генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур предложил пересмотреть пакеты отдыха системы "Всё включено", убрав из них алкоголь или снизив его количество. Он обратил внимание на подорожание отдыха в Турции, что вызвало снижение спроса у россиян.

"Для семей с детьми необходимо удержать стоимость, чтобы отдых в Турции оставался доступным", цитирует его Turizm Guncel.

Угур подчеркнул, что в 2023 году цены на отели в Турции стали выше, чем на многих других средиземноморских направлениях. На это повлияла, в частности, высокая инфляция в стране — порядка 50%. Кроме того, свой вклад сделала система "Всё включено", а точнее входящий в неё бесплатный алкоголь, облагающийся высокими налогами.

В качестве выхода из сложившейся ситуации гендиректор туроператора предложил систему, аналогичную внедрённой на круизных лайнерах. Так, алкоголь не следует включать в стоимость пакета, оставив возможность доплаты за него или покупки увеселительных напитков в баре.

История с выселением детей из отеля в Турции закончилась многомиллионным штрафом

История с выселением детей из отеля в Турции закончилась многомиллионным штрафом

Лайф рассказывал, при каком курсе доллара россияне перестанут путешествовать. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, такой курс станет для наших сограждан "психологической отметкой", при которой заграничные туры превратятся в роскошь.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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