Турецким отелям предложили отказаться от алкоголя в пакетах "Всё включено"
Генеральный директор туроператора Bentour Дениз Угур предложил пересмотреть пакеты отдыха системы "Всё включено", убрав из них алкоголь или снизив его количество. Он обратил внимание на подорожание отдыха в Турции, что вызвало снижение спроса у россиян.
"Для семей с детьми необходимо удержать стоимость, чтобы отдых в Турции оставался доступным", — цитирует его Turizm Guncel.
Угур подчеркнул, что в 2023 году цены на отели в Турции стали выше, чем на многих других средиземноморских направлениях. На это повлияла, в частности, высокая инфляция в стране — порядка 50%. Кроме того, свой вклад сделала система "Всё включено", а точнее входящий в неё бесплатный алкоголь, облагающийся высокими налогами.
В качестве выхода из сложившейся ситуации гендиректор туроператора предложил систему, аналогичную внедрённой на круизных лайнерах. Так, алкоголь не следует включать в стоимость пакета, оставив возможность доплаты за него или покупки увеселительных напитков в баре.
Лайф рассказывал, при каком курсе доллара россияне перестанут путешествовать. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров Артура Мурадяна, такой курс станет для наших сограждан "психологической отметкой", при которой заграничные туры превратятся в роскошь.
ТАСС / Сергей Бобылев