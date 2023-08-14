В АТОР назвали курс доллара, при котором россияне перестанут путешествовать

На данный момент российские туристы не испытывают "шокового давления" из-за роста курсов доллара и евро, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он напомнил, что ослабление рубля происходит с весны 2023 года и тренда на его укрепление практически не наблюдается.

"С другой стороны, падение по сравнению с летом прошлого года рубля превысило 100%. И доступность путешествий, которые раньше стоили $2000 и обходились в 110–120 тысяч рублей, сейчас перешла в 200 тысяч плюс", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Мурадян отметил, что текущая ситуация бьёт по "самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищённому", из-за чего пострадают некоторые региональные полётные программы и, возможно, недорогие зимние направления — Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Наименее же чувствительным окажется премиальный сегмент — "дорогие" Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы.

Что касается "психологической отметки", при которой путешествия начнут "вставать", то, считает собеседник издания, речь идёт о 115–120 рублях за доллар и 140–150 за евро. В таком случае поездки за границу превратятся в роскошь.

"По структуре продаж операторы видят, что вымывается бюджетный сегмент и остаётся средний и выше среднего. Это больно и чувствительно, и какие-то из операторов будут испытывать трудности, особенно ориентированные на массовый сегмент", — добавил он.