В АТОР назвали курс доллара, при котором россияне перестанут путешествовать
АТОР: Курс в 120 рублей за доллар сделает путешествия роскошью для россиян
На данный момент российские туристы не испытывают "шокового давления" из-за роста курсов доллара и евро, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он напомнил, что ослабление рубля происходит с весны 2023 года и тренда на его укрепление практически не наблюдается.
"С другой стороны, падение по сравнению с летом прошлого года рубля превысило 100%. И доступность путешествий, которые раньше стоили $2000 и обходились в 110–120 тысяч рублей, сейчас перешла в 200 тысяч плюс", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Мурадян отметил, что текущая ситуация бьёт по "самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищённому", из-за чего пострадают некоторые региональные полётные программы и, возможно, недорогие зимние направления — Египет, Таиланд, Шри-Ланка. Наименее же чувствительным окажется премиальный сегмент — "дорогие" Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы.
Что касается "психологической отметки", при которой путешествия начнут "вставать", то, считает собеседник издания, речь идёт о 115–120 рублях за доллар и 140–150 за евро. В таком случае поездки за границу превратятся в роскошь.
"По структуре продаж операторы видят, что вымывается бюджетный сегмент и остаётся средний и выше среднего. Это больно и чувствительно, и какие-то из операторов будут испытывать трудности, особенно ориентированные на массовый сегмент", — добавил он.
Причём в билетной составляющей на пляжные направления, указал Мурадян, после начала СВО сложилась "уникальная картина": слетать в Турцию, ОАЭ, Таиланд или на Шри-Ланку можно и за 400–600 долларов, однако сегодня за это придётся отдать уже 60–70 тысяч рублей.
Напомним, в Центробанке не видят угрозы финансовой стабильности в ослаблении курса рубля. В регуляторе отметили, что по-прежнему придерживаются плавающего валютного курса. Тем временем сегодня, 14 августа, курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей. Впрочем, по словам помощника президента России Максима Орешкина, скоро наша национальная валюта укрепится.
ТАСС / Виталий Невар