В Турции снова предложили отменить систему all inclusive в отелях
Отель в Кемере, Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Salnikov
В Турции снова предлагают отменить систему all inclusive ("всё включено"), пишет газета Hürriyet. По словам эксперта Зафера Алкая, она помогла развитию местного туристического бизнеса, и эти успехи неоспоримы. Однако сегодня стоит по-новому взглянуть на неё.
"Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать [отмену] системы "всё включено" как табуированную тему", — отметил Алкай.
Издание подчёркивает, что владельцы отелей, неправительственные организации, агенства, мэры, политик и даже министры уже много лет жалуются на all inclusive. Газета считает, что турецкому турбизнесу пора "отправиться в плавание к новым возможностям".
Напомним, слухи о скорой отмене "олл инклюзив" в Турции ходят уже давно. Например, годом ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур рассмотреть возможность пересмотреть доступные пакеты, убрав из низ алкоголь или снизив его количество.