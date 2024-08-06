Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 10:13

В Турции снова предложили отменить систему all inclusive в отелях

Отель в Кемере, Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Salnikov

Отель в Кемере, Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Salnikov

В Турции снова предлагают отменить систему all inclusive ("всё включено"), пишет газета Hürriyet. По словам эксперта Зафера Алкая, она помогла развитию местного туристического бизнеса, и эти успехи неоспоримы. Однако сегодня стоит по-новому взглянуть на неё.

"Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать [отмену] системы "всё включено" как табуированную тему", — отметил Алкай.

Издание подчёркивает, что владельцы отелей, неправительственные организации, агенства, мэры, политик и даже министры уже много лет жалуются на all inclusive. Газета считает, что турецкому турбизнесу пора "отправиться в плавание к новым возможностям".

Туристов, которые летят на all inclusive в ОАЭ, предупредили о неприятном сюрпризе
Туристов, которые летят на all inclusive в ОАЭ, предупредили о неприятном сюрпризе

Напомним, слухи о скорой отмене "олл инклюзив" в Турции ходят уже давно. Например, годом ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур рассмотреть возможность пересмотреть доступные пакеты, убрав из низ алкоголь или снизив его количество.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Турция
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров