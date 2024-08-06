В Турции снова предложили отменить систему all inclusive в отелях

В Турции снова предлагают отменить систему all inclusive ("всё включено"), пишет газета Hürriyet. По словам эксперта Зафера Алкая, она помогла развитию местного туристического бизнеса, и эти успехи неоспоримы. Однако сегодня стоит по-новому взглянуть на неё.

"Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать [отмену] системы "всё включено" как табуированную тему", — отметил Алкай.

Издание подчёркивает, что владельцы отелей, неправительственные организации, агенства, мэры, политик и даже министры уже много лет жалуются на all inclusive. Газета считает, что турецкому турбизнесу пора "отправиться в плавание к новым возможностям".