«Нереальная!» МакSим предстала в купальнике после лечения в рехабе и сразила фанатов
Поклонники восхитились фигурой МакSим после лечения в рехабе
Марина Абросимова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist
В своих социальных сетях МакSим (Максим, Марина Абросимова) поделилась кадрами из отпуска. Поклонники отметили, что певица похудела и изменилась в лучшую сторону после лечения в рехабе. Сейчас она не употребляет алкоголь и ведёт здоровый образ жизни. Фанаты назвали фигуру МакSим эталонной и попросили её больше не худеть.
Поклонники восхитились фигурой МакSим. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist
«У вас просто эталонная фигура!», «Красавица! Хорошего отдыха, Маринка», «Грациозная», «Нереальная», «Марина, не надо больше худеть, вы и так красотка», «Котёнок нереальный», — гласят комментарии восторженных фанатов под фото артистки в купальнике.
Свой первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости певица дала 19 августа 2023 года. МакSим призналась, что пристрастилась к горячительным напиткам после тяжёлых восьмилетних отношений с мужчиной. Артистка назвала «адовым» тот период и сказала, что никак не могла закончить его. Своё 41-летие она отпраздновала скромно: чаепитием с тортом в кругу близких и родных.