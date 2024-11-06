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6 ноября, 12:56

«Нереальная!» МакSим предстала в купальнике после лечения в рехабе и сразила фанатов

Поклонники восхитились фигурой МакSим после лечения в рехабе

Марина Абросимова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

Марина Абросимова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

В своих социальных сетях МакSим (Максим, Марина Абросимова) поделилась кадрами из отпуска. Поклонники отметили, что певица похудела и изменилась в лучшую сторону после лечения в рехабе. Сейчас она не употребляет алкоголь и ведёт здоровый образ жизни. Фанаты назвали фигуру МакSим эталонной и попросили её больше не худеть.

Поклонники восхитились фигурой МакSим. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

Поклонники восхитились фигурой МакSим. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/maksimartist

«У вас просто эталонная фигура!», «Красавица! Хорошего отдыха, Маринка», «Грациозная», «Нереальная», «Марина, не надо больше худеть, вы и так красотка», «Котёнок нереальный», — гласят комментарии восторженных фанатов под фото артистки в купальнике.

Свой первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости певица дала 19 августа 2023 года. МакSим призналась, что пристрастилась к горячительным напиткам после тяжёлых восьмилетних отношений с мужчиной. Артистка назвала «адовым» тот период и сказала, что никак не могла закончить его. Своё 41-летие она отпраздновала скромно: чаепитием с тортом в кругу близких и родных.

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Алена Пенчугина
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