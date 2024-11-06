«Нереальная!» МакSим предстала в купальнике после лечения в рехабе и сразила фанатов

В своих социальных сетях МакSим (Максим, Марина Абросимова) поделилась кадрами из отпуска. Поклонники отметили, что певица похудела и изменилась в лучшую сторону после лечения в рехабе. Сейчас она не употребляет алкоголь и ведёт здоровый образ жизни. Фанаты назвали фигуру МакSим эталонной и попросили её больше не худеть.