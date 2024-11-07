Простым людям и не снилось: Раскрыты сумасшедшие заработки звёзд в новогоднюю ночь

Декабрь для звёзд российской эстрады является самым прибыльным месяцем — в конце года можно заработать миллионы рублей. В этот период много заказов на праздничные корпоративы. Однако даже эти гонорары не сравнятся с теми, что могут получить артисты в самую «дорогую» ночь года — с 31 декабря на 1 января. Несмотря на огромные наценки, доходящие до 30–50%, часть исполнителей уже зарезервирована. Кто пользуется наибольшей популярностью и станет ещё богаче в новом году, выяснили журналисты kp.ru.

Больше всего в новогоднюю ночь заработают Филипп Киркоров и Анна Асти. Они выступят со своими хитами в концертном зале «Барвиха Luxure Village». Билет за столиком рядом со сценой обойдётся от 220 тысяч до 295 тысяч рублей, чуть дальше будет чуть дешевле: от 85 тысяч до 190 тысяч рублей. Интересно, что праздничный ужин в эту стоимость не входит и оплачивается отдельно.

А вот в ресторане «Турандот» зрители получат не только зрелища, но и хлеб. За билет от 89 тысяч до 230 тысяч они смогут поесть, а также насладиться пением Полины Гагариной и группы Uma2rman.

Вторую волну популярности переживает группа «Комбинация» и солистка Татьяна Иванова благодаря одноимённому сериалу о музыкальном коллективе. В ночь на 1 января 2025 года они будут петь на праздничном ужине подмосковного загородного отеля Sheraton. Стоимость за три ночи проживания там с питанием, спа и бассейном, включая новогодний концерт, стоит от 152 тысяч рублей.

Нетрудно догадаться, что выступления звёзд в новогоднюю ночь рассчитаны только на обеспеченных зрителей. Кстати, многие исполнители заскочат и на частные корпоративы. Ценник у топовых артистов 31 декабря стартует от 8–10 млн рублей, просто известные могут рассчитывать на гонорар от 5 млн рублей.