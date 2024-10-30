В России предложили ограничить новогодние гонорары артистов

В Госдуме выступили с призывом к руководству телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съёмок новогодних огоньков. Такое заявление сделал депутат Игорь Антропенко, его слова приводят РИА «Новости».

«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Антропенко отметил, что на его встречах с гражданами всё чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий в нынешнее время. Он добавил, что государственные праздники и Новый год объединяют людей, поднимая общий дух и веру, подчеркнув важность проведения мероприятий для вынужденных беженцев и детей, заявив, что такие инициативы необходимы.

«Но вот в чём я соглашусь с моими избирателями, так это в порой нереальных суммах, которые платят артистам в рамках государственных контрактов, в том числе выступлениях на городских праздниках», — заключил политик.