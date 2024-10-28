Милонов предложил запретить депутатам с «мерседесозависимостью» садиться в дорогие иномарки

Слухи об отказе депутатов Госдумы пересесть на Lada Aura не соответствуют действительности. Об этом заявил зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Парламентарий признался, что сам пользуется отечественным автомобилем.

«У нас нет Aura, я даже в глаза не видел. У нас простые Vesta. Диспетчер знает, что когда я вызываю машину, всегда прошу дать мне Lada Vesta», — отметил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что комфортабельность автомобиля не так важна для парламентариев. Тем не менее, депутат согласился, что некоторые его коллеги до сих пор ездят на иномарках, предложив запретить им даже сидеть в дорогих машинах, например, Mercedes Maybach.

«Знаете, я замечаю, кто-то любит на каком-нибудь Mercedes приехать. Но, как говорится, это излечимо. Надеюсь, что их «мерседесозависимость» тоже скоро закончится. Руководство ездит на больших наших отечественных», — заключил Милонов.