Стала известна дата продаж Lada Aura, которая полюбилась Путину

Любители отечественного автопрома смогут обновить автомобиль уже в ноябре этого года. В продажу поступит новая модель Lada Aura во всех комплектациях, пишет RG.ru.

У АвтоВАЗа уже есть большой заказ на Lada Aura, поэтому основной пул первых партий составят машины топовой комплектации. На старте продаж также будет и самая доступная версия от 2,6 млн рублей.