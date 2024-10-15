Стала известна дата продаж Lada Aura, которая полюбилась Путину
АвтоВАЗ запустит продажи новой Lada Aura в ноябре
Президент РФ Владимир Путин за рулём автомобиля Lada Aura. Обложка © kremlin
Любители отечественного автопрома смогут обновить автомобиль уже в ноябре этого года. В продажу поступит новая модель Lada Aura во всех комплектациях, пишет RG.ru.
У АвтоВАЗа уже есть большой заказ на Lada Aura, поэтому основной пул первых партий составят машины топовой комплектации. На старте продаж также будет и самая доступная версия от 2,6 млн рублей.
Lada Aura на 250 мм длиннее Vesta, на базе которой построен седан. У новинки 122-сильный двигатель 1.8 Evo и вариатор. Также она получила перенастроенное шасси и улучшенную шумоизоляцию. В топовых версиях владельцы получат отделку из натуральной кожи, а также большое количество опций.
Стоит отметить, что этот автомобиль получил высокую оценку от президента России Владимира Путина. Он лично прокатился на Lada Aura этим летом и остался доволен: «Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный», — делился впечатлениями глава государства. Не исключено, что на эти машины пересадят чиновников. Для этого будут изучены все соответствующее нюансы.