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24 октября, 18:11

«На смену придут ледибои»: Милонов вскипел из-за пошлых манекенов на витринах секс-шопов

Милонов возмутился манекенами в откровенных нарядах на витринах интим-магазинов

Вид улиц Москвы и других городов России портится из-за магазинов, где предметы для взрослых и нижнее бельё выставляются на витрины для всеобщего обозрения. С таким заявлением выступил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Отвратительно видеть, как улицы Москвы, да и других городов, превращаются в какой-то шлюхостан из-за таких вот «бизнесов». Особенно циничнов год семьи! Наверное, совсем скоро вместо манекенов мы будем наблюдать живых проституток в витринах, а затем им на смену придут долгожданные ледибои с услугами бача-бази?!», — разгневался депутат.

Милонов призвал направить мужчин с сайтов секс-знакомств прямиком в военкоматы
Милонов призвал направить мужчин с сайтов секс-знакомств прямиком в военкоматы

Ранее в России предложили создать сайт знакомств для серьёзных отношений, где будут продвигаться семейные ценности и традиционный образ семьи. При этом некоторые считают, что знакомства — это достаточно интимная тема, касающаяся только двух людей, а вмешательство в неё государства может навредить.

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Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

Мария Любицкая
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