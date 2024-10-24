«На смену придут ледибои»: Милонов вскипел из-за пошлых манекенов на витринах секс-шопов

Вид улиц Москвы и других городов России портится из-за магазинов, где предметы для взрослых и нижнее бельё выставляются на витрины для всеобщего обозрения. С таким заявлением выступил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Отвратительно видеть, как улицы Москвы, да и других городов, превращаются в какой-то шлюхостан из-за таких вот «бизнесов». Особенно цинично — в год семьи! Наверное, совсем скоро вместо манекенов мы будем наблюдать живых проституток в витринах, а затем им на смену придут долгожданные ледибои с услугами бача-бази?!», — разгневался депутат.