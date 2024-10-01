«Готовый штурмовик»: Милонов призвал направить мужчин с сайтов секс-знакомств прямиком в военкоматы

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал мужчинам, которые ищут женщин всего на одну ночь, обратиться в военкоматы. Парламентарий считает, что, отдавая долг Родине, они смогут получить весь накал страстей, о котором так мечтают.

По мнению Милонова, мужчины через подобные знакомства хотят реализовать свой мужской характер и мужское предназначение. При этом депутат подчеркнул, что речь не идёт о представителях сильного пола, которые ищут себе вторую половинку на сайтах знакомств.

«А в приложениях для секс-знакомств это не просто на одну ночь, это на одну ночь со всякими разными, прошу прощения, аксессуарами. Если у человека есть такая потребность, так это же готовый штурмовик, поймите, вот он, вот тут и боль, и кровь, и удовольствие выше крыши», — отметил депутат в эфире радио «Комсомольская правда».