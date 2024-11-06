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6 ноября, 09:51

В звёздной тусовке раскрыли причину огромной разницы в гонорарах Лазарева и Топалова

Продюсер Дворцов: Лазарев берёт за один концерт 2 млн, у Топалова гонорары ниже

Влад Топалов и Сергей Лазарев. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской / vladtopalovofficial

Влад Топалов и Сергей Лазарев. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской / vladtopalovofficial

Раскрыты гонорары бывших солистов группы Smash Сергея Лазарева и Влада Топалова. Пока один пользуется заслуженной популярностью у зрителей и заказчиков, выпуская один за другим хиты и не сходя с экранов ТВ, второй вынужден довольствоваться меньшим.

По словам продюсера и шоумена Сергея Дворцова, сегодня Лазарев берёт за концерт 2 млн рублей. Несмотря на свой звёздный статус, певец ведёт себя с окружающими вежливо и без пафоса.

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«Серёжа очень тактичный, добрый, очень открытый к своим поклонникам, его очень любят. Он является одним из сильнейших артистов на российской эстраде», — поделился медиаменеджер в беседе с порталом «Страсти».

Топалов не может похвастаться таким же успехом. По сравнению с бывшим коллегой по Smash, его гонорары в последнее время существенно упали. Артист получает в два раза меньше Лазарева, и этому есть ряд объяснений.

«Может быть, от 500 тысяч до 1 млн рублей. Вот Влад сейчас менее востребован, чем Лазарев, потому что он реально появляется реже, меньше на светских мероприятиях и телевидении бывает. От этого, соответственно, тоже много что зависит», — высказался шоумен.

Талант Сергея Лазарева признают не только зрители, но и звёздные коллеги по шоу-бизнесу. Например, Филипп Киркоров видит исполнителя на месте своего преемника. Он считает, что любимец публики вполне может унаследовать его статус поп-короля. Конкуренцию Лазареву может составить лишь Дима Билан, считает бывший муж Аллы Пугачёвой.

Алёна Зиновьева
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