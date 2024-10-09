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9 октября, 08:28

Продюсер раскрыл гонорар Надежды Бабкиной за одно выступление и её райдер

Продюсер Дворцов: Надежда Бабкина просит за один концерт до 7 млн рублей

Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов

Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС / URA.RU / Алексей Андронов

Стало известно, сколько певица Надежда Бабкина получает за одно выступление. Гонорары народницы раскрыл продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Он рассказал, что суммы, которые выдвигает певица организаторам, колеблются в зависимости от мероприятия и площадки проведения. Она может брать от трёх до семи миллионов рублей за один концерт.

«Если это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит», — поделился медиаменеджер в беседе с порталом «Страсти».

Также Дворцов высказался о райдере народной артистки РФ. Он рассказал, что исполнительница народных песен не пьёт, поэтому в списке её требований нет алкоголя и закусок. Вместо этого Бабкина просит чёрный и зелёный чай. На гастроли она ездит со своим директором, который замещает и мужа, и брата и делает «всё на свете».

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«Можно ли её назвать капризной? Наверное, да, потому что Надежда Георгиевна, она достаточно властная женщина, мудрая и справедливая, просто так к себе она людей не подпускает. Она тщательно выбирает людей для своего окружения, и с организаторами такую политику ведёт», — высказался шоумен.

В последнее время артистка заметно изменилась: похудела и омолодилась. В частности, известно, что она сидит на строгой диете. Звезда сама призналась, что смогла добиться стройности благодаря интервальному голоданию. Однако такой метод подходит не всем. При данной схеме человек в классическом варианте может питаться в течение восьми часов, после чего делает паузу на 16 часов. Не у всех получится держаться, поэтому многие люди в результате срываются и «откатывают» вес назад.

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Алёна Зиновьева
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