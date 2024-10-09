Продюсер раскрыл гонорар Надежды Бабкиной за одно выступление и её райдер

Стало известно, сколько певица Надежда Бабкина получает за одно выступление. Гонорары народницы раскрыл продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Он рассказал, что суммы, которые выдвигает певица организаторам, колеблются в зависимости от мероприятия и площадки проведения. Она может брать от трёх до семи миллионов рублей за один концерт.

«Если это Москва, это одна цена. Другой город — другая цена. То есть тут уже, опять же, от уровня мероприятия скорее зависит», — поделился медиаменеджер в беседе с порталом «Страсти».

Также Дворцов высказался о райдере народной артистки РФ. Он рассказал, что исполнительница народных песен не пьёт, поэтому в списке её требований нет алкоголя и закусок. Вместо этого Бабкина просит чёрный и зелёный чай. На гастроли она ездит со своим директором, который замещает и мужа, и брата и делает «всё на свете».

«Можно ли её назвать капризной? Наверное, да, потому что Надежда Георгиевна, она достаточно властная женщина, мудрая и справедливая, просто так к себе она людей не подпускает. Она тщательно выбирает людей для своего окружения, и с организаторами такую политику ведёт», — высказался шоумен.