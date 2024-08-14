Раскрыт секрет Бабкиной, который сводит с ума её молодого фаворита уже 20 лет

Сваха Анна Осипова ответила на волнующий многих россиян вопрос: почему Надежда Бабкина выбирает себе только молодых мужчин. Народница около 20 лет состоит в отношениях с Евгением Гором, который младше её на 30 лет.

По мнению эксперта по отношениям, Бабкиной жутко надоели ровесники или мужчины старше. Сваха считает, что исполнительнице хочется новизны, драйва, эйфории. Именно поэтому 20 лет назад 53-летняя артистка заинтересовалась Гором. Несмотря на слухи об их расставании, они по-прежнему продолжают общаться и порой выходят вместе на одну сцену.

"Надежда открыла молодому Гору дорогу к его таланту, вдохновила и поверила в него, а он, в свою очередь, вдохнул в неё вторую молодость и раскрыл эту пресловутую женственность, которой ей так не хватало при её достаточно мужском складе характера. Они обогатили жизнь друг друга положительными эмоциями и яркими впечатлениями, что является фундаментом счастливых отношений", — рассказала сваха в беседе с порталом "Страсти".

Осипова считает, что в паре не угасает страсть, поскольку Бабкина молода душой и очень интегрирована в современное общество, что и позволяет ей до сих пор оставаться такой задорной. Сваха уверена, что секрет долгих отношений Бабкиной и Гора кроется в гостевом браке. Это и есть гарант сохранения интереса друг к другу на длительное время, что подтверждает трепетный союз певицы с молодым любимым.