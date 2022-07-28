72-летняя Бабкина показала молодого помощника, вызвав зависть у одиноких подписчиц

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина как никто знает толк в мужчинах помладше. Уже много лет Надежда Георгиевна живёт гражданским браком с певцом и бизнесменом Евгением Гором — певица старше избранника аж на 30 лет. В помощники звезда тоже выбирает молодых и бойких: сегодня похвасталась достижениями своего заместителя по информационному развитию Сергея Рябова. PR-директор Бабкиной получил звание заслуженного работника культуры Крыма, с чем она и поспешила его поздравить, выложив фото на зависть одиноким фанаткам.