72-летняя Бабкина показала молодого помощника, вызвав зависть у одиноких подписчиц
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина как никто знает толк в мужчинах помладше. Уже много лет Надежда Георгиевна живёт гражданским браком с певцом и бизнесменом Евгением Гором — певица старше избранника аж на 30 лет. В помощники звезда тоже выбирает молодых и бойких: сегодня похвасталась достижениями своего заместителя по информационному развитию Сергея Рябова. PR-директор Бабкиной получил звание заслуженного работника культуры Крыма, с чем она и поспешила его поздравить, выложив фото на зависть одиноким фанаткам.
"Молодец! Только вперёд!" — подписала Бабкина снимок.
Бабкина поздравила молодого помощника Сергея Рябова, которому присвоили звание заслуженного работника Республики Крым. Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ngbabkina
Сам молодой зам звезды эстрады, для которого присвоение звания стало неожиданностью, не отстаёт от начальницы и тоже поделился снимком. На нём Сергей запечатлён вместе с Бабкиной и главой Минкульта Республики Крым Татьяной Манежиной. "Принимаю поздравления! Отличный подарок накануне дня рождения!" — написал Рябов.
Надежда Бабкина (вторая справа) со своим молодым пиар-директором Сергеем Рябовым и министром культуры Крыма Татьяной Манежиной (слева). Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_ryabov