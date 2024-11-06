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6 ноября, 14:30

Тест: Вы ничего не знаете о кино СССР, если не дополните пропуски в этих 6 объявлениях

Проходя мимо доски объявлений, невольно читаете, что там написано, и обращаете внимание на яркие заголовки? Поздравляем: этот навык наконец пригодился!

Считаете себя настоящим знатоком советских фильмов, наизусть помните все диалоги и даже спросонья можете перечислить всех героев? Не стоит быть слишком самоуверенным, ведь мы подготовили для вас кое-что посложнее! Чтобы получить максимальный результат, нужно уметь читать между строк и обладать блестящей фотографической памятью. Сможете ли вы заслужить титул чемпиона по кино СССР и восполнить недостающие слова на плакатах из известных картин?

Думаете, что идеально пройти тест про объявления могут только избранные? А что если ваш знак зодиака в ноябре тоже ожидает удача? Проверьте и узнайте прямо сейчас! Этот тест на 10/10 смогут пройти только настоящие ведьмаки и колдуньи: нужно отгадать злых духов Древней Руси по их повадкам.

Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники
Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Борис Кавашкин, © kino-teatr

Виктория Мишинкина
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