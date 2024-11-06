Тест: Вы ничего не знаете о кино СССР, если не дополните пропуски в этих 6 объявлениях

Считаете себя настоящим знатоком советских фильмов, наизусть помните все диалоги и даже спросонья можете перечислить всех героев? Не стоит быть слишком самоуверенным, ведь мы подготовили для вас кое-что посложнее! Чтобы получить максимальный результат, нужно уметь читать между строк и обладать блестящей фотографической памятью. Сможете ли вы заслужить титул чемпиона по кино СССР и восполнить недостающие слова на плакатах из известных картин?