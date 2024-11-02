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2 ноября, 10:48

Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники

Считаете себя истинным фанатом советского кино? А сумеете ли вы вычислить главных актёров страны по их детским фото?

Даже самые известные и уважаемые артисты были когда-то обычными детьми, играющими в футбол во дворе и с нетерпением ожидающими мультики перед телевизором! И только спустя десятки лет зрители увидели самих этих красавчиков на экранах всей страны. Сможете ли вы включить внимание на максимум и попробовать отгадать самых известных актёров СССР среди обаятельных карапузов?

А знаете, где самая высокая концентрация красивых мужчин в одном фильме? Конечно же, в картинах про моряков! Попробуйте угадать фильм про военно-морской флот по кадру с морем — на 8/8 справятся только настоящие капитаны. Угадать, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен, смогут лишь выросшие пионеры.

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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валентин Мастюков, © OK / Семейный Альбом. Василий Лановой. Интервью. Канал Россия-1, © Freepik, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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