Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники
Считаете себя истинным фанатом советского кино? А сумеете ли вы вычислить главных актёров страны по их детским фото?
Даже самые известные и уважаемые артисты были когда-то обычными детьми, играющими в футбол во дворе и с нетерпением ожидающими мультики перед телевизором! И только спустя десятки лет зрители увидели самих этих красавчиков на экранах всей страны. Сможете ли вы включить внимание на максимум и попробовать отгадать самых известных актёров СССР среди обаятельных карапузов?
А знаете, где самая высокая концентрация красивых мужчин в одном фильме? Конечно же, в картинах про моряков! Попробуйте угадать фильм про военно-морской флот по кадру с морем — на 8/8 справятся только настоящие капитаны. Угадать, из какого советского фильма строки этих 6 детских песен, смогут лишь выросшие пионеры.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Валентин Мастюков, © OK / Семейный Альбом. Василий Лановой. Интервью. Канал Россия-1, © Freepik, © Freepik, © Freepik