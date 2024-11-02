Тест: Угадать 5 кинокрасавчиков СССР по их детским фото смогут только настоящие поклонники

Даже самые известные и уважаемые артисты были когда-то обычными детьми, играющими в футбол во дворе и с нетерпением ожидающими мультики перед телевизором! И только спустя десятки лет зрители увидели самих этих красавчиков на экранах всей страны. Сможете ли вы включить внимание на максимум и попробовать отгадать самых известных актёров СССР среди обаятельных карапузов?