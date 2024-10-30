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30 октября, 14:45

Тест: Угадайте фильм про военно-морской флот по кадру с морем — на 6/6 справятся лишь капитаны

Уже более 300 лет 30 октября ежегодно отмечается день основания Военно-морского флота России! Предлагаем освежить знания о легендарных историях.

Мечтаете в эти дождливые серые дни хотя бы на денёк улететь в далёкие края и искупаться в тёплом, чистом море? А вот есть и те, кто с нетерпением ждёт дня, когда можно спуститься на сушу и увидеть родных. Речь идёт о храбрецах военно-морского флота, про подвиги и заслуги которых снят не один десяток фильмов. Помните ли вы культовые советские картины про моряков и матросов?

Фильмография СССР богата талантливыми актёрами, которые задавали тренды для целого поколения. Попробуйте пройти тест и угадать, кому принадлежат эти 6 кинопричёсок. А с этой задачкой справятся только люди с IQ выше 140: нужно угадать загадки из «Мурзилки» на 6/6.

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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © kino-teatr

Виктория Мишинкина
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