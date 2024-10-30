Тест: Угадайте фильм про военно-морской флот по кадру с морем — на 6/6 справятся лишь капитаны

Мечтаете в эти дождливые серые дни хотя бы на денёк улететь в далёкие края и искупаться в тёплом, чистом море? А вот есть и те, кто с нетерпением ждёт дня, когда можно спуститься на сушу и увидеть родных. Речь идёт о храбрецах военно-морского флота, про подвиги и заслуги которых снят не один десяток фильмов. Помните ли вы культовые советские картины про моряков и матросов?