7 рабочих способов подружиться с духами перед Хэллоуином и избежать их смертельных шалостей

Когда наступает День всех святых, веря в магию и мистические силы, многие опасаются, что в дом могут проникнуть духи и сущности. Хэллоуин — это не только весёлый праздник, но и возможность показать уважение к потустороннему миру. Если верить народным традициям, эти ритуалы помогут обеспечить защиту дома и установить мирные отношения с духами.

1. Подношение сладостей — что нужно знать

Ритуалы для мира с духами на Хэллоуин 2024. Фото © Freepik

Одна из самых известных традиций Хэллоуина — угощение сладостями, чтобы задобрить духов, которые могут навестить дом. Шоколадки, конфеты и даже печенье можно разместить в тёмном углу. Рекомендуется произнести несколько тёплых слов духам, чтобы выразить желание сосуществовать мирно. Некоторые полагают, что духи испытывают интерес к миру живых, а такие ритуалы помогают установить положительный контакт.

2. Ужин для усопших — как и зачем его проводить

В старину считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября границы между мирами исчезают и души умерших могут возвращаться к своим близким. Ужин для усопших — ритуал, пришедший из кельтской культуры, во время которого на стол накрывают для ушедших родных. Для этого достаточно поставить тарелку с хлебом, мёдом или фруктами и зажечь свечу в их память. Это создаёт атмосферу, напоминающую потусторонним гостям, что они важны и желанны, а также символизирует уважение к ним.

3. Домовой — как правильно наладить с ним отношения

Что делать на Хэллоуин для защиты дома и как задобрить домового. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hatka

Домовой считается хранителем дома, но в ночь Хэллоуина его природа может проявиться необычным образом. Согласно легендам, в эту ночь хранитель набирается сил и, если с ним не дружить, он может проявить свой характер по-плохому. Чтобы его задобрить, поставьте на кухне блюдце с молоком, хлебом или сладким печеньем, выразив при этом добрые намерения. Такой жест подчёркивает ваше уважение к духу дома и обеспечивает защиту от возможных шалостей.

4. Сила огня: почему свечи помогают в Хэллоуин

Свечи — традиционный символ защиты и очищения. На Хэллоуин они помогают создать мистическую атмосферу, и, зажигая их, можно попросить духов оставаться дружелюбными. Их можно расставить в разных частях дома, особенно в местах, где, по народным поверьям, духи могут проходить. Такой ритуал позволяет создать в доме ощущение покоя и символизирует уважение к незримым гостям.

5. Танец для духов — как провести обряд уважения

Как задобрить духов на День всех святых. Фото © Freepik

Ещё один способ подружиться с потусторонними силами — танцевальный ритуал на Хэллоуин 2024. Считается, что духам нравится, когда их чтят танцем. Для этого можно включить спокойную ритмичную музыку и потанцевать, мысленно обращаясь к призракам с добрыми словами. Это, как верят некоторые, помогает гармонизировать отношения с потусторонним миром и показать своё уважение.

6. Поминовение усопших — что важно учитывать

Если в вашем доме когда-то жили предки или близкие родственники, можно провести обряд поминовения, чтобы избежать их возможных «посещений». Перед Хэллоуином следует посетить их могилу, оставить угощение и цветы и привести территорию в порядок. Такие жесты не только умиротворяют потусторонний мир, но и напоминают духам, что они уважаемы и не забыты, а значит, нет нужды пугать обитателей дома.

7. Откупитесь монетами — что это и зачем нужно

7 способов подружиться с духами на Хэллоуин 2024. Фото © Freepik / Диана Грыцку

Среди тех, кто соблюдает народные традиции, бытует мнение, что духи ценят символические «взятки». В ночь на Хэллоуин — с 31 октября на 1 ноября — можно использовать старые монеты или фальшивые купюры, спрятав их в дальний угол дома. При этом шёпотом произнесите, что откупаетесь от их проказ, и оставьте монеты до следующего Хэллоуина. Такой ритуал символизирует ваше уважение к силам, которые могут навестить дом, и помогает установить нейтральные или даже дружественные отношения с потусторонним миром.