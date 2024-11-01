Какие 10 животных вымерли за последние 70 лет, и ваши дети их уже не увидят

Мир природы — это сложная и хрупкая система, где каждый вид играет свою уникальную роль. Но эта система всё чаще оказывается под угрозой. Изменения климата, потеря среды обитания, браконьерство — всё это приводит к тому, что многие животные исчезают с лица земли.

В этом тексте мы погрузимся в трагическую историю последних 50 лет, в период, когда скорость вымирания видов достигла беспрецедентных масштабов. Расскажем о животных, которые покинули нашу планету навсегда, оставив после себя пустоту и напоминание о том, что человечество должно пересмотреть свои отношения с природой.

1. Полулунный кенгуру

Фото © Wikipedia / Джон Гульд

Полулунный кенгуру — это небольшой вид кенгуру, который достигал веса не более 3,5 кг. Его шерсть сверху была серого цвета с красноватыми оттенками на плечах и боках, а снизу была белой. Хвост заканчивался небольшой шпорой, частично покрытой шерстью. Полулунный кенгуру обитал в открытых лесах и саваннах, особенно в глубине материка и на юго-западном побережье Западной Австралии.

Учёные считают, что вымер вид этих кенгуру из-за хищников, завезённых людьми, например лис. А также лесные пожары и конкуренция с домашними животными и кроликами, которые начали появляться в 1950-х годах, тоже сильно сократили популяцию полулунных кенгуру.

2. Китайский речной дельфин

Фото © Wikipedia / Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences

Китайский речной дельфин, открытый в 1918 году в озере Дунтин в провинции Хунань, представлял собой светло-голубовато-серое млекопитающее с белым брюхом и плавником, напоминающим флажок. Длина его тела варьировалась от 1,4 до 2,5 метра, а масса — от 42 до 167 килограммов, при этом самки были крупнее самцов.

В 2006 году проведённая экспедиция не обнаружила этот вид, но уже в августе 2007 года один из жителей Китая снял на видео большое белое животное в реке Янцзы, что вызвало предположения о его отношении к китайскому речному дельфину. Однако в 2017 году комиссия по вымершим животным Китая официально заявила, что этот вид дельфинов считается исчезнувшим.

3. Пиренейский козерог

Фото © Wikipedia / Arturo de Frias.

Букардо, подвид пиренейского козла, называемый ещё пиренейским козерогом, когда-то был обычным обитателем Пиренейского полуострова. Самцы с их впечатляющими рогами, отличающимися от небольших рогов самок, были символом этих гор. Однако охота и конкуренция с домашним скотом привели к катастрофическому сокращению популяции.

В 2000 году Селия, единственная оставшаяся представительница вида, погибла. Её смерть ознаменовала вымирание букардо. Но надежда на восстановление вида появилась в 2009 году, когда учёным удалось клонировать козерога из замороженной ДНК Селии. К сожалению, новорождённое животное прожило всего семь минут из-за проблем с дыханием.

4. Восточная пума

Фото © Wikipedia / USG

Эти мощные хищники когда-то бродили по лесам северо-востока США и юга Канады. Но начиная с XVI века колонисты начали безжалостно охотиться на пум, опасаясь за себя и свой скот. Вырубка лесов и сокращение популяции оленей, основной добычи пум, также сыграли свою роль.

В 1938 году последнюю восточную пуму поймали в Мэне. С тех пор наблюдались отдельные сообщения о встречах с этими животными, но эксперты считают их неподтверждёнными. Только в 2018 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США официально признала восточную пуму вымершим видом.

5. Пооули

Фото © Wikipedia / Paul E. Baker.

Гавайские острова славятся своей уникальной фауной, но, к сожалению, многие виды, в том числе и гавайские цветочницы, уже исчезли. Пооули, чернолицая гавайская цветочница, отличалась серым оперением, чёрной головой и коротким клювом, чем-то напоминающим ворону.

Обнаруженные в 1973 году, пооули уже тогда были признаны исчезающим видом. Их популяция неуклонно сокращалась, и в 2004 году последняя чернолицая цветочница была поймана. Через четыре месяца она умерла, оставив пооули вымершим видом.

6. Сумчатый волк

Фото © Wikipedia / Baker; E.J. Keller.

Сумчатый волк, или тилацин, был единственным представителем своего семейства. Обитавший в Австралии, этот сумчатый хищник был известен аборигенам с давних времён, о чём свидетельствуют наскальные рисунки.

Несмотря на то что первые описания тилацина появились в 1808 году, вид был уничтожен в XX веке. Последний дикий сумчатый волк был убит в 1930 году, а последний представитель вида умер в зоопарке в 1936 году.

В 1999 году учёные попытались клонировать сумчатого волка из замороженных образцов ДНК, но проект был приостановлен в 2005 году из-за повреждённых образцов. Несмотря на эти неудачи, учёные смогли в 2008 году заставить некоторые гены сумчатого волка работать в мышином эмбрионе, что даёт надежду на восстановление этого уникального вида в будущем.

7. Карибский тюлень-монах

Фото © Wikipedia / New York Zoological Society

Карибский тюлень-монах, прозванный «морским волком», когда-то был хозяином Карибского бассейна. Это было крупное, внушительное животное, но, к сожалению, его судьба оказалась трагичной.

Последнее достоверное наблюдение карибского тюленя-монаха датируется 1952 годом. После этого его больше никто не видел. В 2008 году этот вид был официально объявлен вымершим. Причиной исчезновения тюленя стала комбинация факторов: браконьерство и истощение запасов пищи.

8. Западный чёрный носорог

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Henk Bogaard

Западный чёрный носорог, обитавший в Камеруне, был настоящим гигантом, достигающим в длину трёх метров и весящим около двух тонн. Но мощь животного не спасла его от вымирания.

В XIX веке люди начали охотиться на носорогов ради ценных рогов, которые считались лечебными. Неконтролируемая охота привела к катастрофическому сокращению популяции. В 2011 году после долгих поисков было принято решение: западный чёрный носорог был объявлен вымершим.

9. Северный белый носорог

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Danny Ye

Северный белый носорог — это символ беды, которая может постичь любой вид. Когда-то эти могучие животные бродили по саваннам Африки, но сегодня они остались всего лишь вдвоём — мать и дочь, обитающие в заповеднике в Кении.

Естественное размножение практически невозможно, так как оба оставшихся носорога — самки. Учёные работают над технологиями искусственного оплодотворения и клонирования, но пока нет гарантий успеха. Эти две самки могут быть последними представителями своего вида.

10. Рифовая мозаичнохвостая крыса

Фото © Wikipedia / State of Queensland

Исчезновение рифовой мозаичнохвостой крысы — это трагическая история о том, как изменение климата может уничтожить целые виды. Эти маленькие серые грызуны жили только на одном песчаном острове у берегов Новой Гвинеи. Но повышение уровня моря затапливало их среду обитания и уничтожило растения, которые служили крысам пищей и укрытием.

Последний раз мозаичнохвостую крысу видели в 2009 году. С тех пор она официально признана первым вымершим видом из-за изменения климата, вызванного человеческой деятельностью.