Ещё по стаканчику? Россияне за год съели рекордные объёмы мороженого

Жители РФ стали чаще и больше есть мороженого. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов в интервью URA.ru.

Прошлый год стал рекордным за всю историю современной России по спросу на мороженое среди местного населения. Однако этот год тоже не отстаёт от предыдущего и даже его обгоняет. В 2024-м компании произвели на 24% больше этого холодного десерта в связи с повышенным спросом.

Кроме того, российское мороженое начали экспортировать в другие страны. В их числе Китай. Несмотря на то, что этот десерт не является традиционным у китайцев, они охотно его едят.

«Доля растёт, потребление растёт, в том числе мороженого. Правда, если говорить об абсолютных цифрах, то это относительно небольшой объём», — отметил Белов.