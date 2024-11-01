Ещё по стаканчику? Россияне за год съели рекордные объёмы мороженого
«Союзмолоко»: Производство мороженого в России выросло на 24% в 2024 году
Жители РФ стали чаще и больше есть мороженого. Об этом заявил генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов в интервью URA.ru.
Прошлый год стал рекордным за всю историю современной России по спросу на мороженое среди местного населения. Однако этот год тоже не отстаёт от предыдущего и даже его обгоняет. В 2024-м компании произвели на 24% больше этого холодного десерта в связи с повышенным спросом.
Кроме того, российское мороженое начали экспортировать в другие страны. В их числе Китай. Несмотря на то, что этот десерт не является традиционным у китайцев, они охотно его едят.
«Доля растёт, потребление растёт, в том числе мороженого. Правда, если говорить об абсолютных цифрах, то это относительно небольшой объём», — отметил Белов.
Ранее стало известно, что в России изобрели нетающее в тепле мороженое. За основу этого товара взяли простой сливочный пломбир с использованием технологии сублимационной сушки. Из продукта удалили влагу — и он стал хрустящим. По виду мороженое похоже на суфле с шоколадным и клубничным вкусом. Сейчас фирма регистрирует товарный знак — и уже скоро новинка появится на полках магазинов.