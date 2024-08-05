В России изобрели нетающее мороженое

Мороженое в виде брикета с вафлей, которое не тает, изобрели на подмосковной семейной фабрике. Об инновации рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За основу этого изобретения взяли простой сливочный пломбир с использованием технологии сублимационной сушки. Из продукта удалили влагу — и он стал хрустящим. По виду мороженое похоже на суфле с шоколадным и клубничным вкусом. Сейчас фирма регистрирует товарный знак — и уже скоро новинка появится на полках магазинов.