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Регион
5 августа, 18:01

В России изобрели нетающее мороженое

Фабрика в Подмосковье произвела мороженое, которое не тает в тепле

Мороженое в виде брикета с вафлей, которое не тает, изобрели на подмосковной семейной фабрике. Об инновации рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За основу этого изобретения взяли простой сливочный пломбир с использованием технологии сублимационной сушки. Из продукта удалили влагу — и он стал хрустящим. По виду мороженое похоже на суфле с шоколадным и клубничным вкусом. Сейчас фирма регистрирует товарный знак — и уже скоро новинка появится на полках магазинов.

Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какое вы мороженое
Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какое вы мороженое

Ранее Life.ru рассказывал про четыре популярных мифа о мороженом. Так, например, многие думают, что это лакомство сильно вредит фигуре. Однако это не совсем так.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Николай Рюмин
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