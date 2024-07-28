Вредит фигуре и здоровью: Развеяны 4 популярных мифа о мороженом

Одним из самых распространённых десертов в летний сезон является мороженое. Нет ничего лучше, чем полакомиться холодным пломбиром в жаркий день. Однако есть люди, которые отказывают себе в этом удовольствии, опасаясь негативных последствий всеми любимого угощения. В частности, пугают ненатуральные составы, калорийность продукта и отсутствие какой-либо пользы. Но не всем этим мифам стоит верить. Четыре самых главных заблуждения развеяла менеджер отдела разработок мороженого Татьяна Славец в беседе с "Вечерней Москвой".

В частности, эксперт заявила, что мороженое не больше, чем любой другой продукт, сказывается на фигуре. Если вести активный образ жизни, то можно смело себе позволить этот холодный десерт. Также существует множество низкокалорийных вариантов, например фруктовый лёд, где в составе используется сок ягод или фруктов.

"Этот десерт — отличная альтернатива другим сладостям: энергетическая ценность такого мороженого может составлять всего 50–70 ккал", — объяснила Славец.

Существует ещё один миф, что мороженое не может быть полезным. Эксперт напомнила, что в нём содержится молоко, а это источник кальция, железа и целого ряда макро- и микроэлементов. Некоторые производители дополнительно обогащают составы и добавляют в лакомства полезные йогуртные культуры, натуральный джем и кокосовое молоко. Для детей сейчас делают мороженое с пониженным содержанием сахара и с добавлением фруктовых соков.

Также бытует мнение, что мороженое не может быть полноценным перекусом. Но в нём есть оптимальное количество белков и жиров, которые отлично насыщают организм, особенно в жаркий период.

Чаще всего люди говорят, что раньше мороженое было другим. Если говорить о производителях с богатой историей, то большинство из них из года в год бережно передают рецептуру и стараются выпустить в продажу десерт с "тем самым вкусом", знакомым жителям СССР.