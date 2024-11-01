В Сеть попало милое видео с самкой краснокнижного тюленя, позирующей на песочке в Петербурге

В Северную столицу наведался балтийский северный тюлень. Наблюдать за представителем этого редкого исчезающего подвида, занесённого в Красную книгу России, посчастливилось биологу Павлу Глазкову.

«Это эндемик Балтийского моря, то есть животное, которое обитает лишь в данном водоёме. Судя по размеру и окрасу, это самка», — отметил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Самка серого тюленя на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Биолог пояснил, что особи мужского пола обычно более тёмные и значительно крупнее. В длину они могут достигать 2,5 метра. Характерное отличие тюленя от нерпы, которая также нередко встречается в Санкт-Петербурге, заключается в вытянутой мордочке.

Самка, попавшаяся на глаза биологу, с большой вероятностью беременная. Зимой при помощи своих мощных когтей на передних лапах она будет рыть в снегу логово для безопасности своего единственного малыша, подытожил Глазков.