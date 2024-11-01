В Сеть попало милое видео с самкой краснокнижного тюленя, позирующей на песочке в Петербурге
В Петербурге заметили беременную самку исчезающего серого тюленя
Самка серого тюленя в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / «Каждой твари по паре»
В Северную столицу наведался балтийский северный тюлень. Наблюдать за представителем этого редкого исчезающего подвида, занесённого в Красную книгу России, посчастливилось биологу Павлу Глазкову.
«Это эндемик Балтийского моря, то есть животное, которое обитает лишь в данном водоёме. Судя по размеру и окрасу, это самка», — отметил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Самка серого тюленя на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Биолог пояснил, что особи мужского пола обычно более тёмные и значительно крупнее. В длину они могут достигать 2,5 метра. Характерное отличие тюленя от нерпы, которая также нередко встречается в Санкт-Петербурге, заключается в вытянутой мордочке.
Самка, попавшаяся на глаза биологу, с большой вероятностью беременная. Зимой при помощи своих мощных когтей на передних лапах она будет рыть в снегу логово для безопасности своего единственного малыша, подытожил Глазков.
Ранее Life.ru писал, что российские учёные зафиксировали серьёзное сокращение популяции каспийского тюленя. Предполагается, что восстановить её будет крайне сложно, поскольку выросла смертность молодых особей, включая беременных самок. Каспийскую нерпу предложили включить в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.