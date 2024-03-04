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4 марта, 15:31

В Дагестане сотрудник МЧС спас запутавшегося в рыболовной сети крошку тюленя

Малыш-тюлень, который запутался в рыболовной сети в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС России

Малыш-тюлень, который запутался в рыболовной сети в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудник МЧС России спас малыша-тюленя, который застрял в рыболовной сети на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник МЧС вызволил маленького тюленя в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС России

Бедолагу, который лежал на отмели и практически обессилил, заметил спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС. Тюлень запутался в сети и не мог самостоятельно выбраться. Когда мужчина разрезал оковы и освободил малыша, тот скрылся в море.

В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец
В Донецке сотрудники МЧС спасли собаку, провалившуюся в колодец

А ранее Life.ru рассказывал, как в Тверской области сотрудники МЧС спасли провалившегося под лёд лося. К сожалению, лосёнок, который тоже попал в происшествие, не выжил. После того как специалисты вытащили взрослое животное, оно убежало в лес.

Дарья Нарыкова
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