В Дагестане сотрудник МЧС спас запутавшегося в рыболовной сети крошку тюленя

Сотрудник МЧС России спас малыша-тюленя, который застрял в рыболовной сети на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник МЧС вызволил маленького тюленя в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС России

Бедолагу, который лежал на отмели и практически обессилил, заметил спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС. Тюлень запутался в сети и не мог самостоятельно выбраться. Когда мужчина разрезал оковы и освободил малыша, тот скрылся в море.