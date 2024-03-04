В Дагестане сотрудник МЧС спас запутавшегося в рыболовной сети крошку тюленя
Малыш-тюлень, который запутался в рыболовной сети в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС России
Сотрудник МЧС России спас малыша-тюленя, который застрял в рыболовной сети на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудник МЧС вызволил маленького тюленя в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС России
Бедолагу, который лежал на отмели и практически обессилил, заметил спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС. Тюлень запутался в сети и не мог самостоятельно выбраться. Когда мужчина разрезал оковы и освободил малыша, тот скрылся в море.
А ранее Life.ru рассказывал, как в Тверской области сотрудники МЧС спасли провалившегося под лёд лося. К сожалению, лосёнок, который тоже попал в происшествие, не выжил. После того как специалисты вытащили взрослое животное, оно убежало в лес.