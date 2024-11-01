Экономист объяснила, кто не получит прибавку к пенсии после 80 лет

Жители России, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на прибавку к пенсии только в том случае, если имеют минимальный трудовой стаж. Иначе эта выплата россиянам не положена, объяснила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в разговоре с URA.ru.

«Есть у нас такая категория людей, которые не заработали пенсию по каким-либо условиям. Они получают социальную пенсию — эта пенсия не предусматривает увеличения фиксированной части», — заявила эксперт.

Также выплату не получают инвалиды первой группы, потому что она изначально была заложена в их пенсию, и люди, потерявшие кормильца. В остальных случаях в 80 лет страховая пенсия увеличивается на 8134 рубля.