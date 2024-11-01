Экономист объяснила, кто не получит прибавку к пенсии после 80 лет
Экономист Иванова-Швец: Не все россияне получат прибавку к пенсии после 80 лет
Жители России, достигшие 80 лет, могут рассчитывать на прибавку к пенсии только в том случае, если имеют минимальный трудовой стаж. Иначе эта выплата россиянам не положена, объяснила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в разговоре с URA.ru.
«Есть у нас такая категория людей, которые не заработали пенсию по каким-либо условиям. Они получают социальную пенсию — эта пенсия не предусматривает увеличения фиксированной части», — заявила эксперт.
Также выплату не получают инвалиды первой группы, потому что она изначально была заложена в их пенсию, и люди, потерявшие кормильца. В остальных случаях в 80 лет страховая пенсия увеличивается на 8134 рубля.
Ранее Life.ru писал, что россияне могут столкнуться с отказом в назначении пенсии по старости, если их стаж работы составляет менее 15 лет или пенсионный коэффициент ниже 28,2. Некоторым пожилым людям могут не засчитать стаж работы, особенно если он был накоплен в 90-е годы. Гражданам предпенсионного возраста посоветовали заранее проверять данные о своём трудовом стаже в Социальном фонде, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.