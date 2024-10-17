Россиянам назвали причину отказа в пенсии по старости

Экономист Людмила Иванова-Швец объяснила, что россияне могут столкнуться с отказом в назначении пенсии по старости, если их стаж работы составляет менее 15 лет или пенсионный коэффициент ниже 28,2. Об этом она рассказала агентству Deita.

По её словам, даже достижение пенсионного возраста — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин — не гарантирует автоматического назначения пенсии. Чтобы получить её, необходимо выполнить два ключевых условия: наличие необходимого трудового стажа и достаточный пенсионный коэффициент.

Экономист также обратила внимание на то, что некоторым пожилым людям могут не засчитать стаж работы, особенно если он был накоплен в 90-е годы. Она рекомендовала гражданам предпенсионного возраста заранее проверять данные о своём трудовом стаже в Социальном фонде, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.