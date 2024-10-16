С 1 ноября вырастут пенсии. Кто будет получать больше и на сколько С 1 ноября сделают прибавку к пенсиям как на федеральном, так и на региональном уровне. На сколько вырастут выплаты? 15 октября, 21:19 Юристы сообщили, кому повысят пенсию с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Через два месяца пенсии в России увеличатся в среднем на 7,3 процента. Такую прибавку сделают с 1 января 2025 года. При этом с 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 14,73 процента. При этом части пенсионеров перечислят деньги досрочно. Что немаловажно, со следующего года вернётся индексация пенсий работающим пенсионерам. Впрочем, некоторые прибавки будут сделаны и раньше. Юристы рассказали, кому повысят пенсию уже с 1 ноября.

Пенсионеры, которые прекратили работать в сентябре, получат проиндексированную пенсию в ноябре. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— И хочется обратить внимание, что если пенсионер уволится в конце октября, то в ноябре он сразу индексацию не получит. Так как согласно нормам законодательства решение по индексации выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором СФР были получены сведения от работодателя. И пенсия с учётом индексации выплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором было вынесено решение. То есть, если пенсионер уволился в октябре, СФР вынесет решение в ноябре. Соответственно, проиндексированную пенсию человек получит в декабре, — пояснила Оксана Красовская.

Также в ноябре прибавку к пенсии получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Людям, достигшим возраста 80 лет, в два раза повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Прибавка составит 8134 рубля 88 копеек. Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент. Например, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Прибавку делают в беззаявительном порядке. Кстати, такую же сумму получат и инвалиды, которым в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Стоит обратить внимание на то, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз прибавку ему не сделают. Её уже назначили при установлении I группы.

— С 1 ноября 2024 года пересчитают размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Порядок установления доплат работникам организаций угольной промышленности устанавливается в Законе от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности». Членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации делают перерасчёт в соответствии с ФЗ от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации», — рассказала Оксана Красовская.

Юрист Елена Кузнецова пояснила, что этим двум категориям пенсионеров размер доплат корректируют четыре раза в год. Перерасчёт делают с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

— Важно отметить, что доплата к пенсии у каждого получателя индивидуальна. Она зависит от нескольких параметров. В частности, учитывается среднемесячный заработок и стаж работы на должности, которая даёт право на доплату. Причём уйти на пенсию нужно именно с этой должности, — пояснила Елена Кузнецова.

Во Владимирской области с 1 ноября 2024 г. повысят ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое помощнику за каждого подопечного за полный календарный месяц. Оно вырастет до 19 242 рублей (ранее было 11 453 рубля). Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду I группы, или гражданину пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или временной посторонней помощи, будут выплачивать по 24 053 рубля (ранее выплата составляла 14 317 рублей).

Прибавку получат и те, кто выработает специальный стаж и получит право на повышенную пенсию в ноябре. Доплаты за него положены, например, жителям Крайнего Севера или работникам сельского хозяйства. Эта прибавка не привязана к конкретной дате. Делают её круглогодично в тот момент, когда у каждого конкретного получателя возникает право на повышенную пенсию.

— Повышенная выплата положена неработающим пенсионерам, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. СФР увеличивает им размер страховой пенсии по старости или по инвалидности за счёт более высокой доплаты. При определении права на доплату учитывается работа в сельском хозяйстве по определённым специальностям. Их около 500. Специальности и должности входят в специальный перечень. В нём есть, например, такие позиции, как механизатор, ветеринар, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, пчеловод, агроном, — пояснили в Социальном фонде России.

Причём некоторые периоды фонд включает в сельский стаж независимо от специальности или должности. Например, любая работа в совхозе или крестьянском хозяйстве до 1992 года. Для получения пенсии в повышенном размере учитывается и время ухода за новорождёнными детьми, если в это время приходилось прерывать работу в сельском хозяйстве. В общей сложности таким способом можно включить в стаж до шести лет.

— Сейчас повышенную пенсию получают 732 тысячи селян. Выплаты им в среднем составляют 26,5 тыс. рублей в месяц. Оформить прибавку могут только жители деревень и сёл. Она не затрагивает жителей посёлков городского типа. На повышение они могут рассчитывать только тогда, когда переехали в город или посёлок после того, как была установлена доплата, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева