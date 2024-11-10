Тест: Всего 5 вопросов подскажут, какой сериал про полицию вам срочно нужно начать смотреть
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Любите пощекотать нервы и поучаствовать в раскрытии запутанного криминального дела хотя бы с экрана телевизора? Это желание всегда помогут удовлетворить фильмы про доблестных оперуполномоченных и следователей, которые эффектно расследуют самые загадочные преступления и успевают устраивать свою личную жизнь. Не можете выбрать, какую картину про полицию начать смотреть? Мы решим эту проблему за несколько минут!
Предпочитаете старую добрую классику современным боевикам? Тогда вы точно сможете отгадать известные криминальные сериалы 2000-х по кадру с главным героем на 6/6. А этот тест раскроет вашего кинодвойника из культовых шпионских фильмов с помощью 5 вопросов о вашем характере и предпочтениях.
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