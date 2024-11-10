Топ-10 эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя», которые за 45 лет стали историей 45 лет назад в День милиции 10 ноября на экраны СССР вышел многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя». Он парализовал жизнь советских граждан и сразу же стал культовым. 9 ноября, 21:15 Уличная преступность падала, когда по телевизору показывали «Место встречи изменить нельзя». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © kino-teatr, © kino-teatr, © Freepik

История двух сотрудников уголовного розыска, расследующих дело банды «Чёрная кошка», настолько увлекла граждан СССР, что уличная преступность падала, когда по телевизору показывали этот фильм. У каждого зрителя есть свой «топ» любимых эпизодов. Life.ru постарался собрать наиболее значимые из них.

Эпизод 1. Даёшь Мурку!

Шарапов играет бандитам «Мурку». Фото © Rutube / Россия-1

Самое первое, что всплывает в воображении каждого зрителя при воспоминании о фильме, это эпизод, когда внедряющийся в банду герой Владимира Конкина Шарапов играет на пианино этюд № 2 фа-минор Шопена. Это довольно сложное произведение, но для бандита по кличке Промокашка — просто набор непонятных звуков. — Это и я так могу! — пренебрежительно говорит он. — А чего ж сыграть-то? — спрашивает Шарапов. — «Мурку»! И Шарапов выдаёт бандитам «Мурку»! И все довольны. Ну почти все. Горбатый ведь всё равно остался при своих подозрениях.

Эпизод 2. «Кофелёк, кофелёк!»

Ещё один феноменальный эпизод, который навсегда останется в памяти зрителей, — это момент, когда Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) подбрасывает карманнику Кирпичу чужой кошелёк и тут же его ловит.

«Кофелёк, кофелёк, какой кофелёк?» — шепелявит вор, которого блистательно играет Станислав Садальский. И тут симпатии зрителей делятся. Одни радуются поимке вора, другие негодуют по поводу методов Жеглова. Рискну предположить, что в СССР тех, кто радовался, было больше, тем более что речь-то всё же шла не о жизни, а о кино, да ещё и о кино с Высоцким! Ему были готовы простить всё!

Эпизод 3. «Вор должен сидеть в тюрьме!»

У главного героя фильма Глеба Жеглова были свои убеждения. Фото © kino-teatr

Из эпизода с поимкой вора Кости Сапрыкина (Кирпича) вытекал ещё один важный эпизод в автобусе, где Шарапов вывел Жеглова на разговор о моральной стороне его поступка, а в ответ получил совершенно сакральную фразу про то, что вор должен сидеть в тюрьме! Звучала она на самом деле так: «Если Кирпич — вор, он должен сидеть в тюрьме! И людей не беспокоит, каким способом я его туда упрячу!» И тут зритель понимает, что прав каждый по-своему. Шарапов, отстаивающий честь офицера, и Жеглов, который перевидал на своём веку много Кирпичей и знает, кто чего стоит.

Эпизод 4. Встреча с Фоксом

Этот эпизод по драматичности один из самых острых во всём многосерийном фильме. Только что зарезавший оперативника преступник Фокс в темноте на улице сталкивается с неопытным ещё Шараповым. И тот, не понимая, кто перед ним, даёт ему прикурить.

«Где твоя фронтовая чуйка, Володя?» — наверняка не раз кричали зрители в телевизор. А ведь и верно: Шарапов до УГРО служил в разведке. А тут упустил запыхавшегося убийцу, сбежавшего с места преступления. Ну да улицы города — всё же не линия фронта. Своих от чужих ещё отличить надо уметь.

Эпизод 5. Допрос Маньки Облигации

В этом эпизоде зрителей всегда поражало преображение героини актрисы Ларисы Удовиченко — Маньки Облигации. Сначала она на допросе жеманно просит прикурить, наивно хлопает глазками и врёт, что браслет у неё на запястье — «маменькино наследство», которое ей «папенька передал».

А когда Жеглов объясняет, что браслет «третьего дня снят с убитой женщины» и Маньке грозит расстрельная статья, тут же меняет тон: «Не бери на понт, мусор!» На что Жеглов с укоризной отвечает: «Ну что за вульгарные у тебя выражения, Маня!» А когда Манька Облигация очень непосредственно спрашивает Жеглова, как писать, «аблигация» или «облигация» в заявлении, Жеглов приходит в ужас от её неграмотности.

Манька Облигация в исполнении актрисы Ларисы Удовиченко. Фото © kino-teatr

Эпизод 6. «Ну и рожа у тебя, Володя!»

Зрители обычно помнят иную фразу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — но такой фразы Жеглов в фильме не говорит, а говорит иную: «Ну и рожа у тебя, Володя! Ну и рожа!»

Действие эпизода происходит в кабинете Жеглова, где тот по-ковбойски закидывает ноги на стол, а Шарапов с перевязанной головой сидит рядом на стуле. Сотрудники МУРа обсуждают детали операции по внедрению Шарапова в банду. До этого оперативники гнались за бандитами, и Шарапов сильно ободрал лицо. До этой фразы герой Высоцкого произносит другую, похожую фразу: «Ну и видок у тебя, Шарапов!»

Эпизод 7. Спасение Шарапова

Пиком драматичности фильма становится проход бандитов по тёмному подвалу магазина, на одной из дверей которого Жеглов наклеил фотографию Вареньки Синичкиной — девушки-милиционера, в которую герой Конкина был влюблён. По сюжету Шарапов должен был понять, что дверь открыта и за ней спасение от бандитов.

Свет в проходе гас, зрители задерживали дыхание — и с облегчением выдыхали, когда молодой и привлекательный Конкин прятался за толстой дверью, а главарь бандитов шипел как змея: «Володенька! Я ведь тебя зубами загрызу! Слышишь?»

Эпизод 8. «А сейчас Горбатый!»

Слова: «А сейчас Горбатый! Я сказал, Горбатый!» — которые произносит, да нет, буквально рычит Глеб Жеглов, запомнили все, кто смотрел фильм. Фото © kino-teatr

Слова: «А сейчас Горбатый! Я сказал, Горбатый!» — которые произносит, да нет, буквально рычит Глеб Жеглов, запомнили все, кто смотрел фильм. Тон, интонация и решительный жест Владимира Высоцкого никому не дали усомниться в том, что его приказ будет выполнен. И всё верно: в следующий момент Горбатый, втянувший голову в плечи, показывается из дверей магазина.

Эпизод 9. Убийство Левченко

Полон трагичности эпизод, когда Жеглов убивает стукача Левченко, которого играет актёр Виктор Павлов. В этот миг зритель, окрылённый чудесным спасением Володи Шарапова и взятием бандитов, верит, что всё может закончиться благополучно. Верит в это и сам Шарапов, ведь оперативник Левченко — его фронтовой друг, который не может предать, ударить в спину. И только Глеб Жеглов не колеблется. Он знает, что предательство — это предательство. А его в те времена не прощали. Он стреляет и убивает убегающего Левченко, который ещё вчера был героем войны, а сегодня польстился на кровавые деньги и стал никем.

Эпизод 10. Варенька с приёмышем

Эпизод, где Шарапов приходит домой к Варе после потери друга, вызывал слёзы у зрительниц. Фото © Kinopoisk

Ну и, конечно, женскую часть зрителей чрезвычайно волновал заключительный эпизод, когда Шарапов, только что потерявший друга Левченко и не забравший из приюта найденного младенца, подавленный событиями, приходит домой к Варе. Она открывает ему дверь, держа на руках приёмыша, и плачет. Вместе с ней плакали и сотни тысяч женщин СССР, прошедшие через такие же или подобные испытания в XX веке.

Авторы Майя Новик