Лучшее из произведений русского классика Фёдора Достоевского. Топ-5 книг Какие романы Достоевского — лучшие, что нужно знать перед их прочтением, сюжеты, цитаты, герои и особенности создания — в материале Life.ru. 10 ноября, 03:00 5 лучших книг Фёдора Михайловича Достоевского. Обложка © Шедеврум

Выбрать лучшее у Достоевского — сложная задача. Ведь Фёдор Михайлович — признанный классик русской и мировой литературы. Многие его книги стали бестселлерами и завоевали место на полках взыскательных читателей. Почему Достоевский так популярен? Биография великого писателя полна жизненных трудностей и коллизий. За 59 лет жизни Фёдор Михайлович создал множество сочинений, но наибольшее признание ему принесли именно романы — их в библиографии писателя 12.

Некоторые труды, такие как роман «Идиот», автор создавал на фоне большой нужды. У писателя были проблемы с законом и долги из-за азартных игр, он познал каторгу и лишения. Но эта особенность биографии во многом определила своеобразие творчества Достоевского: попадая в жизненные трудности, автор черпал ценный материал для своей психологически проработанной прозы и стал одним из главных амбассадоров темы «маленького человека», появившейся в литературе в эпоху реализма. Какой роман Достоевского лучший для прочтения? В подборке Life.ru пять самых популярных произведений русского классика.

Роман «Идиот» (1869): краткое содержание, герои, сюжет

Произведение Достоевского «Идиот» рассказывает о судьбе наивного и доброго князя Льва Николаевича Мышкина. Многие критики считают образ князя одним из самых трогательных и философских у писателя. Роман построен на противоречии добродушности Мышкина и пороков окружающих его людей. Экспозиция сюжета и главных персонажей — описание возвращения князя из Швейцарии в Россию. В этой стране он долго лечился от психического расстройства и по дороге на родину познакомился с купцом Парфёном Рогожиным.

Главный герой романа «Идиот» князь Лев Николаевич Мышкин. Фото © Кадр из сериала «Идиот», режиссёр Иван Пырьев, сценаристы Иван Пырьев, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

Новый приятель князя — обладатель взрывного характера, между собеседниками сразу завязались сложные и напряжённые отношения. Князь попадает в Петербург, где встречает людей разного социального положения и мировоззрения, сталкивается с моральной нечистотой и разногласиями. Несмотря на свои стремления помочь людям, он становится объектом насмешек и недоверия. Одна из ключевых героинь — Настасья Филипповна, женщина особой красоты, которую совратил в юном возрасте её покровитель.

Основные герои романа: Лев Мышкин — воплощение доброты и сострадания.

Парфён Рогожин — человек страстей, антагонист Мышкина.

Настасья Филипповна — роковая женщина, чья судьба связывает её с разными мужчинами, жаждущими вступить с ней в отношения.

Красота спасёт мир — знаменитая фраза из романа, ставшая символом веры в силу добра и искренности.

Знаковые моменты романа связаны с попытками Мышкина спасти других от морального упадка, но в итоге он оказывается непонятым и оставленным, а его попытки привести своё окружение в гармонию заканчиваются трагически.

Роман «Преступление и наказание» (1866): краткое содержание, герои, сюжет

«Преступление и наказание» — роман, в котором исследуется моральная дилемма и внутренний конфликт героя Родиона Раскольникова, молодого студента, который решается на убийство старухи-процентщицы ради собственной выгоды и, как он считает, «пользы общества». Раскольников убеждён, что он выше закона, что ему позволено поступать как «необыкновенному человеку», но позже мучается угрызениями совести.





Главные герои романа: Родион Раскольников — главный герой, стремящийся проверить свои идеи о моральных правах человека.

— главный герой, стремящийся проверить свои идеи о моральных правах человека. Соня Мармеладова — дочь чиновника, символ сострадания и христианского прощения.

— дочь чиновника, символ сострадания и христианского прощения. Порфирий Петрович — следователь, который видит Раскольникова насквозь и приводит его к признанию.

Романы Достоевского будут актуальны всегда, потому что их сюжеты вечны и подходят любой эпохе. Фото © Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Владимир Мирзоев, сценарист Анастасия Мирзоева / Kinopoisk

Сюжет исследует понятия вины, искупления и правосудия. Столкновение между желанием поступать по совести и эгоистичными помыслами делает роман вечной темой для дискуссий и анализа.

«Правда, — думал он, — всё-таки не гений, а обыкновенный человек, ибо обыкновенные люди никогда не преступают границы», — рассуждает Раскольников.

Некоторые произведения Достоевского мифологизированы поклонниками и поэтому в некотором смысле до сих пор продолжают раскрывать читателям почти пророческие тайны. Художник Михаил Шемякин усмотрел в сюжете «Преступления и наказания» предсказание пандемии коронавируса.

— Это сон Раскольникова, когда он уже находится на каторге. И приснилось Раскольникову, что из глубины Азии приходит микроб с целью уничтожить Европу, Россию и весь мир, когда люди начинают сходить с ума. И вот эта сложнейшая иллюстрация, которая у меня во всю стену в музее Достоевского на инсталляции, — заявил художник.

Такие параллели доказывают неиссякающую актуальность сочинений великого классика: романы Достоевского составляют лучшую часть мировой литературы и постоянно будоражат фантазию интерпретаторов.

Роман «Бесы» (1872): краткое содержание, герои, сюжет

Одно из ключевых сочинений автора — роман «Бесы». Сочинение предупреждает читателя о губительном влиянии фанатизма и политического насилия, рассматривает тему политического радикализма, затрагивая реальные события и личностей, включая революционные идеи, которые влекут за собой нравственный кризис. Основной сюжет романа «Бесы» строится вокруг деятельности Петра Верховенского и его революционного кружка, главный герой готов жертвовать всем ради идеи. Верховенский организует убийство бывшего соратника, и это событие подчёркивает разрушительную природу фанатизма.

Роман «Бесы» — ключевое произведение Фёдора Достоевского. Фото © Кадр из фильма «Бесы», режиссёр Владимир Хотиненко, сценаристы Наталья Назарова, Владимир Хотиненко, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

Главные герои: Пётр Верховенский — революционер, жертва собственных идеалов.

— революционер, жертва собственных идеалов. Ставрогин — сложный, многогранный персонаж, в котором смешаны добро и зло.

— сложный, многогранный персонаж, в котором смешаны добро и зло. Шатов — бывший революционер, символ противоречий и поиска духовной истины.

«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить», — произносит Шатов актуальную и поныне фразу.

Роман «Братья Карамазовы» (1880): краткое содержание, герои, сюжет

Последний роман Достоевского — «Братья Карамазовы» — признан одним из лучших сочинений мировой литературы. Это роман, наиболее глубоко исследующий природу веры и атеизма. Центральные герои романа — три брата, каждый из которых представляет разные стороны человеческой натуры: Алёша олицетворяет веру, Иван — сомнение и разум, а Дмитрий — чувственность и страсть.

Главные герои: Алёша Карамазов — верующий и скромный, ищущий путь к Богу.

— верующий и скромный, ищущий путь к Богу. Иван Карамазов — скептик, ведущий интеллектуальные споры о существовании зла и Божьей справедливости.

— скептик, ведущий интеллектуальные споры о существовании зла и Божьей справедливости. Дмитрий Карамазов — горячий и эмоциональный, испытывающий тягу к земным удовольствиям.

Роман «Братья Карамазовы» стал последним эпохальным произведением писателя. Фото © Кадр из фильма «Братья Карамазовы», режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Червинский, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

Знаковым моментом романа стала Легенда о Великом инквизиторе, где поднимаются вопросы свободы и власти. Эта притча внутри романа иллюстрирует взгляды Ивана Карамазова и становится кульминацией философского конфликта в произведении.



«Если Бога нет, то всё позволено», — фраза, олицетворяющая одну из ключевых тем романа.

Как вспоминал единственный правнук Достоевского по мужской линии — Дмитрий Андреевич Достоевский, период написания романа «Братья Карамазовы» пришёлся на период жизни в Старой Руссе. Мотив переезда был связан с поддержанием здоровья семьи и намерением в тиши дописать некоторые произведения. Город повлиял на «Братьев Карамазовых» своей атмосферой и людьми.

— Тут надо отметить знакомство с батюшкой Иоанном (Румянцевым), которого писатель называет истинным другом и на беседах с которым основывается религиозный текст «Братьев Карамазовых», — пишет потомок писателя.

Роман «Униженные и оскорблённые» (1861): краткое содержание, герои, сюжет

«Униженные и оскорблённые» — один из ранних романов Фёдора Михайловича Достоевского, впервые опубликованный в 1861 году, вскоре после его возвращения из ссылки. В этом произведении он мастерски сочетает эмоциональные переживания и сложные социальные проблемы, исследуя тему унижения и несправедливости, с которой сталкиваются герои.

Основная линия романа сосредоточена на судьбах Нелли, Ивана Петровича, Наташи Ихменевой и Алёши, который также выступает рассказчиком. Главные события происходят на фоне любви, предательства, сложных семейных отношений и трагических недоразумений. На страницах романа автор детально показывает, как низкое социальное положение и отсутствие защиты могут обречь людей на страдания. Иван Петрович, писатель, помогает несчастной Нелли и становится её опекуном, тем самым поднимая вопрос социальной ответственности и милосердия.

«Униженные и оскорблённые» — один из ранних романов Фёдора Михайловича Достоевского. Фото © Wikipedia / Николай Николаевич Каразин

Главные герои: Иван Петрович — писатель и рассказчик, который испытывает глубокое сочувствие к людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях.

— писатель и рассказчик, который испытывает глубокое сочувствие к людям, оказавшимся в тяжёлых жизненных ситуациях. Нелли — сирота, чья судьба наполнена страданиями и одиночеством, олицетворяет «униженную» сторону общества.

— сирота, чья судьба наполнена страданиями и одиночеством, олицетворяет «униженную» сторону общества. Наташа Ихменева — возлюбленная Алёши, вынужденная бороться за своё счастье, несмотря на сложные отношения с отцом.

— возлюбленная Алёши, вынужденная бороться за своё счастье, несмотря на сложные отношения с отцом. Алёша — молодой человек, также попавший в ловушку противоречий и борьбы за своё счастье.

В романе «Униженные и оскорблённые» Достоевский затрагивает проблему беззащитных людей, которые вынуждены мириться с жестокостью окружающего мира. Описывая Нелли, автор заставляет читателя задуматься о социальной несправедливости.

«Только добро спасёт человека», — цитата-лейтмотив романа.

В «Униженных и оскорблённых» нет тяготения к религиозности или философствованию, главный аспект здесь — существование персонажей и экзистенциональные вопросы.

Авторы Антон Плотников