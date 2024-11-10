День борща 10 ноября: Всего один секретный ингредиент сделает ваш борщ идеальным

10 ноября в России отмечают неофициальный праздник — День борща. Что, как не этот суп со сметаной и чесночными пампушками, способно скрасить даже самый ненастный день? Свой рецепт борща есть не только в каждом регионе, но и в каждом доме. Нет смысла спорить о том, какой из них является оригинальным, поэтому сегодня остановимся на его классическом варианте.

Ингредиенты для борща

Лучший рецепт борща от Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Специально к празднику бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка» Сергей Михеев поделился идеальным рецептом этого первого блюда, а также дал несколько советов по его приготовлению. Начнём с ингредиентов. Чтобы борщ получился насыщенным и ароматным, важно правильно их подобрать. В этом классическом рецепте используются доступные и привычные продукты, но их сочетание создаёт неповторимый вкус. Говядина на кости — 500 г;

Свёкла — 2 шт. среднего размера;

Картофель — 3-4 шт;

Морковь — 2 шт.;

Капуста — 450 г;

Лук репчатый — 2 шт.;

Сало — 25 г;

Сливочное масло — 25 г;

Уксус — 1 ст. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — 3 ст. л.;

Томатная паста — 4 ст. л.;

Чеснок — 4 зубчика;

Петрушка и укроп — по вкусу;

Перец горошком — 8 шт.;

Лавровый лист — 2 шт.

Как приготовить самый вкусный борщ: пошаговый рецепт

Как сохранить цвет свёклы в борще и приготовить идеальный суп: рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Hanin

Приготовление борща — это целый ритуал, требующий терпения и внимания. Каждый шаг в этом рецепте помогает создать богатый вкус и аромат. Следуйте инструкциям ниже, и у вас получится настоящий кулинарный шедевр.

Возьмите кастрюлю объёмом около 5 литров и налейте в неё 2,5 литра воды. Положите предварительно промытое мясо. Варите бульон на медленном огне около 2 часов, чтобы он получился насыщенным. За время варки бульона подготовьте все остальные ингредиенты. Очистите картофель, лук и нарежьте их кубиками. Капусту нашинкуйте, а морковь и свёклу натрите на крупной тёрке. Чтобы свёкла сохранила цвет, полейте её уксусом и тщательно перемешайте. На сковороде растопите свиное сало. Выложите туда свёклу, добавьте сахар и томатную пасту, тушите смесь до мягкости. Использование свёклы в зажарке помогает борщу приобрести более насыщенный цвет и вкус. Как только бульон будет готов, выньте мясо и положите вариться картофель. Через 10 минут добавьте нашинкованную капусту. На сливочном масле обжарьте лук и морковь до золотистого цвета и добавьте их в бульон вместе со свёклой, перцем горошком и лавровым листом. В блендере или ступке измельчите сало, чеснок, петрушку и укроп до однородной массы. Для этого лучше всего использовать «старое» сало, которое приобретает особый вкус и аромат. Чтобы «состарить» сало, заверните его в бумагу и оставьте в холодильнике минимум на пару недель. Нарежьте мясо кубиками и верните его в кастрюлю. Добавьте смесь из сала с чесноком и зеленью, посолите борщ по вкусу. На этом этапе можно выключить огонь и оставить борщ на плите под крышкой на 1 час — это позволит блюду настояться и раскрыться всем ароматам.

Приготовление пампушек к борщу

Советы по приготовлению борща и рецепт пампушек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Ни один борщ не обходится без пампушек — маленьких пышных булочек с чесноком. Они отлично дополняют блюдо, добавляя ему вкус и аромат. Следуйте рецепту ниже, чтобы ваши пампушки получились мягкими и ароматными.

В глубокой миске соедините сухие ингредиенты: просеянную муку, дрожжи, сахар и соль. Перемешайте. Добавьте тёплое молоко и растопленное сливочное масло, затем тщательно вымесите тесто до эластичного состояния. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 40-45 минут. После того как тесто увеличится в объёме, обомните его и разделите на небольшие шарики. Разместите их в смазанной маслом форме и дайте им постоять ещё 30 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пампушки 30 минут до золотистого цвета. Когда пампушки будут готовы, натрите чеснок, измельчите укроп и смешайте с подсолнечным маслом, уксусом, солью и перцем. Смажьте пампушки чесночной заправкой, пока они ещё горячие.

Советы от бренд-шефа для идеального борща

Как приготовить идеальный борщ со сметаной и пампушками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nailya Yakubova

Приготовление борща — это искусство, и даже небольшие нюансы могут существенно повлиять на вкус. Бренд-шеф Сергей Михеев делится своими секретами, как сделать борщ ещё вкуснее и ярче. Зажарка из овощей: обязательно обжарьте лук, морковь и свёклу, чтобы усилить вкус и аромат. Настаивание: борщ вкуснее на следующий день, когда вкусы успевают смешаться и раскрыться. Добавление чеснока: кладите чеснок в самом конце, чтобы избежать горечи. Контроль времени: если переварить, бульон потемнеет, а овощи могут превратиться в пюре. Уксус для свёклы: помогает сохранить яркий цвет. Дополнительная зелень: попробуйте вместо привычной петрушки добавить кинзу, базилик или тархун, чтобы придать блюду оригинальный вкус. Специи для экспериментов: добавьте перец чили, имбирь, паприку, пажитник или кориандр.