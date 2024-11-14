Это кино должен посмотреть каждый россиянин: 15 лучших советских фильмов всех времён 15 лучших советских фильмов: комедии, мелодрамы, военные фильмы СССР. Лучшие и любимые старые киноленты: «Любовь и голуби», «Человек-амфибия», «Судьба человека» и т.д. в подборке от Life.ru 14 ноября, 16:00 Лучшие фильмы СССР: что посмотреть вечером. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Кавказская пленница», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский и др. / Kinopoisk, © фильм «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Подборка лучших работ советского кинематографа — это не просто набор фильмов, это целая эпоха, отражающая историю, культуру и менталитет определённого поколения. С помощью волшебства киноленты мы можем окунуться в мир советских идеалов, почувствовать атмосферу того времени, увидеть жизнь через призму художественного творчества. Какие советские фильмы признаны лучшими картинами, посмотреть которые обязан каждый россиянин?

«Любовь и голуби» (1984)

Какие есть лучшие советские фильмы? Фото © фильм «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

1 ч. 47 мин., СССР, мелодрама. Режиссёр: Владимир Меньшов. В ролях: Александр Михайлов, Нина Дорошина. Устраняя неисправность лебёдки, Василий Кузякин получил травму, а также путёвку на юг. Там он встретил судьбоносную женщину — Раису Захаровну. И… вернулся с курорта не в родное село, а в дом новой любовницы. У него началась новая жизнь, полная загадок и интересных событий, но в ней не было тепла родного дома, где остались Надя, дети и голуби. Так что же предпримет главный герой: останется или вернётся?

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

(1 ч. 28 мин., СССР, комедия. Режиссёр: Леонид Гайдай. В ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев. Инженер и изобретатель Тимофеев создал машину времени, которая связала его квартиру с XVI веком — точнее, с дворцом царя Ивана Грозного. Именно туда отправляются тёзка царя, пенсионер и общественный деятель Иван Васильевич Бунша, а также квартирный вор Жорж Милославский, который случайно оказался рядом. Тем временем великий государь оказывается в квартире Тимофеева в СССР.

«Москва слезам не верит» (1979)

Эти кинокартины в народе называют лучшие советские фильмы. Фото © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

2 ч. 30 мин., СССР, мелодрама. Режиссёр: Владимир Меньшов. В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьёва. Москва, 1950-е годы. Три молодые женщины из провинции приезжают в столицу, надеясь найти то, что ищут многие в мегаполисах, — любовь, счастье и материальное благополучие. Антонина выходит замуж, воспитывает детей и заботится о муже. Для Людмилы Москва становится казино, где нужно выиграть свою счастливую судьбу. Катерина же страстно влюбляется в занятого мужчину. Но она не сдаётся, сама воспитывает дочку и параллельно строит карьеру. В возрасте 40 лет жизнь героини сотрясает неожиданное знакомство.

«Бриллиантовая рука» (1968)

1 ч. 34 мин., СССР, комедия. Режиссёр: Леонид Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов. В одном южном городке действует группа мошенников, которой командует Шеф вместе с помощником, известным как Граф (Геной Козодоевым). Обычный советский служащий и добропорядочный семьянин Семён Семёнович Горбунков решает отправиться в зарубежный круиз на теплоходе и в этом же путешествии сталкивается с Графом, которому предстоит получить бриллианты и перевезти их, спрятав в гипсованной руке. Однако в результате недоразумения на заранее согласованном с бандитами месте оказывается не член банды, а ничего не подозревающий Семён Семёнович. Ему-то и накладывают драгоценный гипс.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Что посмотреть вечером: лучшее советское кино. Фото © фильм «Кавказская пленница», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский и др. / Kinopoisk

1 ч. 22 мин., СССР, комедия. Режиссёр: Леонид Гайдай. В ролях: Александр Демьяненко, Наталья Варлей. В поездке в одну из горных республик для сбора народного творчества студент Шурик встречает очаровательную Нину — спортсменку, отличницу, комсомолку и просто красавицу. Внезапно группа из трёх мужчин похищает девушку с намерением насильно выдать её замуж. Осознав, что происходит, Шурик смело решает спасти пленницу с Кавказа.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

1 ч. 35 мин., СССР, комедия. Режиссёр: Леонид Гайдай. В ролях: Александр Демьяненко, Наталья Селезнёва Студент по имени Шурик оказывается в самых поразительных обстоятельствах: на этот раз он вступает в борьбу с хулиганом Верзилой, использует весьма необычные методы для подготовки к экзамену и предотвращает «ограбление века», осуществляемое тройкой преступников — Балбесом, Трусом и Бывалым.

«Свадьба в Малиновке» (1967)

Драмы, про войну и комедии — лучшие советские фильмы. Фото © фильм «Свадьба в Малиновке», режиссёр Андрей Тутышкин, сценарист Борис Александров / Kinopoisk

1 ч. 35 мин., СССР, мюзикл. Режиссёр: Андрей Тутышкин. В ролях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова. В стране бушует гражданская война. В украинском поселении власть постоянно переходит от одних к другим. Чтобы покончить с бандой преступников, красный командир убеждает девушку Яринку инсценировать её свадьбу с атаманом…

«...А зори здесь тихие» (1972)

2 ч. 40 мин., СССР, драма. Режиссёр: Станислав Ростоцкий. В ролях: Елена Драпеко, Екатерина Маркова. В прифронтовой полосе команда девушек-зенитчиц оказывается втянутой в неравный бой с вражескими десантниками. Эти молодые женщины надеялись на искреннюю любовь, заботу и уют в семье, однако им суждено было пережить ужасные реалии войны. Несмотря на это, они с достоинством исполнили свои воинские обязанности до последнего.

«Человек-амфибия» (1961)

Лучшие фильмы Советского Союза. которые в России стали легендами. Фото © фильм «Человек-aмфибия», режиссёр Владимир Чеботарёв, сценарист Алексей Кеплер / Kinopoisk

1 ч. 32 мин., СССР, фантастика. Режиссёр: Владимир Чеботарёв. В ролях: Владимир Коренев, Анастасия Вертинская. Когда-то выдающийся учёный по имени Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, сделав ему пересадку акульих жабр. С этого момента парнишка, которого учёный назвал Ихтиандром, научился плавать под водой, словно рыба, нырять на любые глубины. Однако долго находиться на суше без воды ему было трудно. Спустя много лет в мирном приморском городке начали распространяться слухи о таинственном существе, вызывающем ужас у рыбаков, известном как Морской дьявол. В это время в город приходит юноша, который не особо хочет общаться с окружающими, но прекрасно владеет навыком плавания. Совпадение?

«Джентльмены удачи» (1971)

1 ч. 24 мин., СССР, комедия. Режиссёр: Александр Серый. В ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин. Заведующего детским садом Трошкина постигло роковое невезение: он на удивление похож на криминального авторитета по кличке Доцент, который недавно совершил кражу шлема Александра Македонского. Поймав заведующего, милиция решает внедрить героя в преступный мир, чтобы тот стал их шпионом. Трошкину ничего не остаётся, кроме как старательно подражать своему злодейскому двойнику, сбивая с толку всех вокруг. Со временем «Доцент» так хорошо вживается в роль, что начинает испытывать страх за свою собственную безопасность. Тем временем его жизни грозит серьёзная опасность.

«Табор уходит в небо» (1976)

Лучшие советские фильмы: 15 картин. Фото © фильм «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценарист Максим Горький / Kinopoisk

1 ч. 41 мин., СССР, мюзикл. Режиссёр: Эмиль Лотяну. В ролях: Григоре Григориу, Светлана Тома. Фильм вдохновлён творчеством Максима Горького. Его сюжет строится на нескольких переплетающихся романтических историях. События происходят в пределах цыганского лагеря, блуждающего по бескрайним просторам Бессарабии, расположенной на границе Австро-Венгерской империи.

«Калина красная» (1973)

1 ч. 50 мин., СССР, драма. Режиссёр: Василий Шукшин. В ролях: Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина. Вор-рецидивист Егор Прокудин, более известный как Горе, выходит на свободу после очередного тюремного срока. Его путь лежит в деревню Ясное, где героя ждёт Люба Байкалова, девушка, с которой вор вёл переписку, находясь в заключении. Егор хочет начать новую жизнь — у него появились друзья, работа и любимая женщина. Но старые соратники по преступлениям не собираются отпускать главного героя.

«Афоня» (1975)

Что посмотреть осенним вечером: лучшие советские фильмы. Топ-15. Фото © фильм «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

1 ч. 32 мин., СССР, драма. Режиссёр: Георгий Данелия. В ролях: Леонид Куравлёв, Евгения Симонова. Слесарь-сантехник Афанасий Борщов, более известный среди жильцов как Афоня, отличается добротой. Он ведёт беззаботную жизнь, из-за чего иногда грустит. В такие моменты Афоня приходит в местную пивную, где часто находит дружескую поддержку у приятеля Федула. Однажды, посетив танцы, он встречает обаятельную Катю, которая влюбляется в него. Однако Афоня избегает её внимания, поскольку влюблён в Елену, хозяйку квартиры 58, но потом он узнаёт, что Елена замужем. Ощущая себя покинутым и никому не нужным, герой решает отправиться в деревню к тётке.

«Служебный роман» (1977)

2 ч. 39 мин., СССР, мелодрама. Режиссёр: Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих. Анатолий Ефремович Новосельцев, простой чиновник одного из статистических ведомств, является личностью сдержанной и скромной. Он мечтает занять вакантную должность заведующего отделом, но не знает, как подойти к этому вопросу. Его давний знакомый Самохвалов советует ему влюбить в себя Людмилу Прокофьевну Калугину — холодную даму и руководителя учреждения.

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

1 ч. 38 мин., СССР, вестерн. Режиссёр: Алла Сурикова. В ролях: Андрей Миронов, Александра Яковлева. В одном небольшом городке Дикого Запада, заполненном привычными стрельбой, грубыми разговорами и драками, появляется тихий киномиссионер, мистер Фёст. Неизвестное ранее ковбоям явление «кинематограф» кардинально меняет их повседневную жизнь, манеры и привычки.

«Судьба человека» (1959)

Захочется плакать и смеяться: 15 лучших фильмов Советского Союза. Фото © фильм «Судьба человека», режиссёр Сергей Бондарчук, сценарист Михаил Шолохов и др. / Kinopoisk

1 ч. 37 мин., СССР, драма. Режиссёр: Сергей Бондарчук. В ролях: Сергей Бондарчук, Павел Полущин. Фильм повествует о судьбе русского солдата, столкнувшегося с ужасами войны, которые отнимают у него дом и семью. В результате этих испытаний он оказывается в концлагере, где переживает невероятные страдания. Несмотря на все тяготы и лишения, его дух остаётся непокорённым. Солдат не только выживает в этом аду, но и отстаивает своё право на человеческое достоинство. Он сохраняет в себе способность любить, что становится его внутренней силой и источником надежды. Фильм исследует темы стойкости, мужества и человечности, показывая, как даже в самых мрачных обстоятельствах можно найти свет и продолжать бороться за свою жизнь и чувства.

Авторы Любовь Свободная