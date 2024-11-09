От ноунеймов до звёзд экрана: Первые и последние роли 7 самых знаменитых советских актёров

Советское кино — это особенная атмосфера, неподражаемый стиль и великие актёры, которые остаются в наших сердцах. Сегодня мы вспоминаем, с чего начинали и как завершали свой путь в кино семь легендарных актёров Советского Союза.

Георгий Вицин

Георгий Вицин в фильмах «Здравствуй, Москва!» и «Хаги-Траггер». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Георгий Вицин впервые появился в кино в 1945 году, сыграв железнодорожника в фильме «Здравствуй, Москва!». Этот небольшой эпизод стал началом его карьеры. Последний раз Вицин снялся в 1994 году, сыграв кукольного мастера в фильме «Хаги-Траггер». Его экранное обаяние уже стало частью культурного наследия.

Юрий Никулин

Юрий Никулин в фильмах «Девушка с гитарой» и «Чучело». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Цирк всегда был главной сценой для Юрия Никулина, но и в кино он оставил яркий след. Впервые зрители увидели его в роли пиротехника в фильме «Девушка с гитарой» 1958 года. Последней значимой киноработой Никулина стала роль дедушки в фильме «Чучело» 1983 года. После этого он вернулся к клоунаде и делам, связанным с Московским цирком на Цветном бульваре.

Андрей Миронов

Андрей Миронов в фильмах «А если это любовь?» и «Следопыт». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Андрей Миронов дебютировал в 1961 году с ролью школьника в фильме «А если это любовь?». Его обаяние и харизма быстро сделали юного актёра любимцем публики. Последним фильмом Миронова стал «Следопыт» 1987 года, где он исполнил роль французского шпиона. Съёмки не были завершены — Миронов ушёл из жизни прямо во время работы над картиной.

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов в фильмах «Ленин в Октябре» и «Холодное лето пятьдесят третьего». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Первая роль Анатолия Папанова состоялась в 1937 году, когда он сыграл рабочего в массовке фильма «Ленин в Октябре». Последний раз Папанов появился в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего» 1987 года, где исполнил роль Копалыча. Он успел закончить съёмки, но не озвучил свою роль — реплики записал Игорь Ефимов.

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев в фильмах «Великий воин Албании Скандербег» и «Ирония судьбы: Продолжение». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Юрий Яковлев дебютировал в 1953 году в фильме «Великий воин Албании Скандербег». В последний раз он появился в фильме «Ирония судьбы: Продолжение» 2007 года, вернувшись к роли Ипполита. Это была возможность снова увидеть любимого героя и вспомнить все те эмоции, которые дарила первая «Ирония судьбы».

Евгений Леонов

Евгений Леонов в фильмах «Карандаш на льду» и «Поминальная молитва». Фото © kino-teatr, © kino-teatr

Евгений Леонов впервые появился в кино в 1948 году в короткометражке «Карандаш на льду», а его первая полнометражная работа состоялась в 1949 году — он сыграл пожарного в фильме «Счастливый рейс». В последний год кинокарьеры Леонова — 1993-й — вышло несколько фильмов с его участием, включая «Американского дедушку» и «Поминальную молитву».

Олег Табаков

Олег Табаков в фильмах «Тугой узел» и «Кухня. Последняя битва». Фото © kino-teatr, © Kinopoisk

Олег Табаков начал карьеру в 1956 году с роли Саши Комелева в фильме «Тугой узел». Последний раз он появился на экране в 2017 году в фильме «Кухня. Последняя битва», сыграв отца шеф-повара Виктора Баринова. Роль с искромётным юмором стала прекрасным завершением его кинокарьеры.