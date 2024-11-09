Меладзе отметит юбилей концертом в Риге с билетами стоимостью до 200 евро

Валерий Меладзе совсем скоро отметит 60-летие. Однако юбилейный концерт беглый певец проведёт не в России, которой обязан своей карьерой, а в Латвии. Его выступление на «Арена Рига» запланировано на 28 июня, правда, желающим поприсутствовать на празднике придётся выложить довольно приличную сумму.

По данным портала «Страсти», самый дешёвый билет на юбилейный концерт Меладзе стоит 42 евро (около 4,4 тыс. руб.), а самый дорогой обойдётся в 200 евро (примерно 21 тыс. руб.). На данный момент неизвестно, как много поклонников музыканта будут готовы заплатить такие деньги. Остаётся загадкой и другой момент: почему латвийские фанаты оказались ему ближе российских?

«Артист с большой любовью и особой нежностью относится к латвийским поклонникам. Возможно, поэтому именно здесь он решил отметить свой юбилей, разделив радость этого значимого события именно с рижскими зрителями», — указано в анонсе выступления Меладзе.