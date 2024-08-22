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22 августа, 05:14

Валерий Меладзе может вернуться в Россию с юбилейным туром

Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian

Валерий Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian

Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в РФ в июне 2025-го — он прорабатывает возможность организации юбилейного тура к своему шестидесятилетию. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказал источник из окружения певца, Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никого запрета на его концертную деятельность в РФ нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, несмотря на то, что этот вопрос рассматривался в Минюсте. А значит покупка билетов на концерт — не равно финансирование иноагента. Единственное, о чём предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян из-за той самой его фразы. И вообще из-за последнего поведения.

Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке
Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке

Напомним, что в чёрное пятно появилось в карьере Валерия Меладзе в январе 2023 года, когда он во время концерта в Дубае по просьбе поклонника выкрикнул лозунг, любимый всеми украинскими националистами. После этого его концертная деятельность в России пошла по наклонной. Ранее в голове певца что-то перемкнуло, он пообещал своим родным вернуться из Испании в Россию, а также завязал с намёками на поддержку ВСУ.

Владимир Озеров
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