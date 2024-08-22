Валерий Меладзе может вернуться в Россию с юбилейным туром

Как рассказал источник из окружения певца, Меладзе уже уточнил через свои связи, что фактически никого запрета на его концертную деятельность в РФ нет, несмотря на жалобы общественников. Иноагентом он также не признан, несмотря на то, что этот вопрос рассматривался в Минюсте. А значит покупка билетов на концерт — не равно финансирование иноагента. Единственное, о чём предупредили исполнителя его контакты, — это возможная волна возмущения россиян из-за той самой его фразы. И вообще из-за последнего поведения.