Валерий Меладзе перед Новым годом стал самым дорогим «уехавшим» артистом

Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену за своё выступление на три миллиона рублей. Теперь у него рекордный гонорар среди уехавших из РФ артистов — 15,5 млн.

По данным SHOT, Меладзе активно берёт заказы от россиян на предпраздничные выступления. Порадовать их своими хитами «Красиво», «Океан и три реки», «Салют, Вера» он готов за 150 тысяч евро в любой точке мира. Выступление длится час.

Запросы в райдере Меладзе довольно скромные. Он может остановиться даже в 4-звёздочном отеле, в номер просит только маленькую баночку варенья из черешни и чай. Перед выходом на сцену артисту уже нужно кое-что погорячее: в гримёрке должны стоять две бутылки 12-летнего виски и кока-кола.

А в обновлённом райдере ещё одного уехавшего артиста — рэпера Алишера Моргенштерна* — появились 15 бутылок пива вместо прежних 30, вино и коньяк вместо водки, а также пицца, энергетики, презервативы и смазка. При этом заказать выступление артиста на вечер стало дороже.