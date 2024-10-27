Алкоголь, пицца и интимная смазка: Life.ru узнал обновлённый райдер Моргенштерна*

Покинувший Россию рэпер Алишер Моргенштерн* с начала 2024 года внёс серьёзные коррективы в ценовую политику частных корпоративов со своим участием, а также изменил райдер. Теперь заказать артиста на вечер стоит на шесть миллионов дороже, чем в 2023-м, но зато его содержание обойдётся чуть дешевле, выяснил SHOT.

Раньше состоятельные фанаты «грязной рэпчины» могли позволить себе живое исполнение любимых хитов за девять миллионов рублей. Теперь же Морген* и его команда будут петь лишь за 14,9 миллиона, однако за быстрое согласование музыкант готов скинуть 20% от суммы. При этом организаторам нужно не только предоставить Алишеру подготовленную сцену с усиленными барьерами, но и оплатить его команде авиабилеты.

Обновлённый райдер Моргенштерна* предусматривает 15 бутылок пива вместо прежних 30, вино и коньяк вместо водки, а также пиццы, энергетики, презервативы и смазку. Лубрикант, как утверждал ранее сам исполнитель, является всего-лишь индикатором внимательности заказчика. А вот о назначении контрацептивов рэпер умолчал. Фотографироваться с организатором корпората и его детьми певец не станет, а расчёт он принимает в криптовалюте.