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9 ноября, 10:26

Павлиашвили увидел в коллаборации Шнурова и Инстасамки коммерческие цели

Сосо Павлиашвили. Обложка © Telegram / Сосо Павлиашвили

Сосо Павлиашвили. Обложка © Telegram / Сосо Павлиашвили

Коллаборация лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) преследует коммерческие цели, полагает Сосо Павлиашвили. По словам артиста, у нового музыкального дуэта получится достигнуть успеха, если народ его примет.

«Это очень успешная и мощная народная группа во главе с мудрейшим парнем Сергеем Шнуровым. Он не только талантливый музыкант или поэт, но ещё и очень мудрый продюсер. Поэтому они собрались, чтобы сделать хорошую коммерцию», — подчеркнул исполнитель в беседе с kp.ru.

Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой
Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой

Ранее Life.ru сообщал, что Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Позже появилось первое видео нового клипа Шнурова с молодой звездой. Однако рокер заявил, что певица не будет постоянной солисткой его музыкального коллектива. Тем не менее, общественники призвали проверить на экстремизм совместный трек звёзд.

Борис Эльфанд
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