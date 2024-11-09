Павлиашвили увидел в коллаборации Шнурова и Инстасамки коммерческие цели
Сосо Павлиашвили. Обложка © Telegram / Сосо Павлиашвили
Коллаборация лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) преследует коммерческие цели, полагает Сосо Павлиашвили. По словам артиста, у нового музыкального дуэта получится достигнуть успеха, если народ его примет.
«Это очень успешная и мощная народная группа во главе с мудрейшим парнем Сергеем Шнуровым. Он не только талантливый музыкант или поэт, но ещё и очень мудрый продюсер. Поэтому они собрались, чтобы сделать хорошую коммерцию», — подчеркнул исполнитель в беседе с kp.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Позже появилось первое видео нового клипа Шнурова с молодой звездой. Однако рокер заявил, что певица не будет постоянной солисткой его музыкального коллектива. Тем не менее, общественники призвали проверить на экстремизм совместный трек звёзд.