Появилось первое видео нового клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Появилось первое видео из клипа на новую песню группы «Ленинград» с Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева) в качестве вокалистки. Кадры публикует Mash.

Новый клип группы «Ленинград» с Инстасамкой. Видео © Telegram / Mash

Уточняется, что это — монтажная версия. Специалистам предстоит ещё создать графику и сделать цветовую коррекцию. В клипе артисты одеты в тёмные костюмы, а на Инстасамке — парик.

«У нас есть деньги», — поётся в треке.