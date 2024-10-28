Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 12:10

Появилось первое видео нового клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Mash опубликовал первое видео из клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Сергей Шнуров и Инстасамка. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Instasamka

Сергей Шнуров и Инстасамка. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Instasamka

Появилось первое видео из клипа на новую песню группы «Ленинград» с Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева) в качестве вокалистки. Кадры публикует Mash.

Новый клип группы «Ленинград» с Инстасамкой. Видео © Telegram / Mash

Уточняется, что это — монтажная версия. Специалистам предстоит ещё создать графику и сделать цветовую коррекцию. В клипе артисты одеты в тёмные костюмы, а на Инстасамке — парик.

«У нас есть деньги», — поётся в треке.

Сергей Шнуров развёлся с четвёртой женой
Сергей Шнуров развёлся с четвёртой женой

Ранее Life.ru писал, что певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Сергей Шнуров провёл переговоры с исполнительницей, впереди у них как минимум один совместный альбом.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Инстасамка
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Группа Ленинград
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar