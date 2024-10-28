Появилось первое видео нового клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой
Mash опубликовал первое видео из клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой
Сергей Шнуров и Инстасамка. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Instasamka
Появилось первое видео из клипа на новую песню группы «Ленинград» с Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева) в качестве вокалистки. Кадры публикует Mash.
Новый клип группы «Ленинград» с Инстасамкой. Видео © Telegram / Mash
Уточняется, что это — монтажная версия. Специалистам предстоит ещё создать графику и сделать цветовую коррекцию. В клипе артисты одеты в тёмные костюмы, а на Инстасамке — парик.
«У нас есть деньги», — поётся в треке.
Ранее Life.ru писал, что певица Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Сергей Шнуров провёл переговоры с исполнительницей, впереди у них как минимум один совместный альбом.