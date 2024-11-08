«Сорок Сороков» призвали ГП проверить на экстремизм трек Шнурова и Инстасамки

Активисты движения «Сорок Сороков» направили заявление в Генеральную прокуратуру с призывом проверить новый трек Сергея Шнурова и Инстасамки на предмет признаков экстремизма. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

«Считаем, что в тексте песни «Русские вперёд» имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по признакам национальности, языка, происхождения — русские, а также высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по признакам национальности и пола — русские женщины, а также содержатся признаки пропаганды неполноценности и унижения образа русской женщины и русского народа», — говорится в заявлении.

За комментарием по этой ситуации Life.ru обратился к члену Ассоциации юристов России и Союза адвокатов России, юристу Ярославу Потапенко. По его мнению, чтобы определить наличие в треке экстремизма, необходимо проводить психолого-лингвистическую экспертизу.

«Определить, содержатся ли в новой песне Инстасамки и Шнурова признаки экстремизма, может только человек, обладающий специальными знаниями, то есть эксперт, в рамках психолого-лингвистической экспертизы. Прокуратура может провести проверку песни самостоятельно или по обращениям заинтересованных лиц. В ходе этой проверки будет проведено психолого-лингвистическое исследование», — объяснил наш собеседник.

Потапенко добавил, что административный иск будет передан в суд только если исследование подтвердит наличие экстремистских высказываний. Кроме того, в этом случае правоохранительные органы смогут проверить, есть ли в действиях артистов состав уголовных преступлений в рамках статей 280 и 282 УК РФ или административного, предусмотренного 20.29 КоАП РФ.