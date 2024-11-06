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6 ноября, 12:07

«Бумеры и зумеры»: Раскрыты детали альбома Инстасамки с группой «Ленинград»

Релиз альбома Инстасамки и группы «Ленинград» состоится 8 ноября

Обложка альбома «Бумеры и зумеры». Фото © Telegram / Instasamka

Обложка альбома «Бумеры и зумеры». Фото © Telegram / Instasamka

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что совместка с группой «Ленинград» увидит свет 8 ноября. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале, опубликовав обложку альбома, отсылающую к фильму «Матрица».

Трек-лист совместного альбома. Фото © Telegram / Instasamka

Трек-лист совместного альбома. Фото © Telegram / Instasamka

Пластинка состоит из шести треков. В их числе есть песни «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперёд», отрывки из которых Зотеева уже представляла ранее. Альбом получил название «Бумеры и зумеры».

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Не так давно стало известно, что новой солисткой «Ленинграда» станет Инстасамка. Её лидер группы Сергей Шнуров выбрал, чтобы возвращение коллектива получилось по-настоящему громким. Life.ru также опубликовал отрывок клипа на одну из песен в грядущем альбоме. Маркетологи считают, что такая коллаборация принесёт артистам нехилые доходы.

Владимир Озеров
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