«Бумеры и зумеры»: Раскрыты детали альбома Инстасамки с группой «Ленинград»
Релиз альбома Инстасамки и группы «Ленинград» состоится 8 ноября
Обложка альбома «Бумеры и зумеры». Фото © Telegram / Instasamka
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что совместка с группой «Ленинград» увидит свет 8 ноября. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале, опубликовав обложку альбома, отсылающую к фильму «Матрица».
Трек-лист совместного альбома. Фото © Telegram / Instasamka
Пластинка состоит из шести треков. В их числе есть песни «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперёд», отрывки из которых Зотеева уже представляла ранее. Альбом получил название «Бумеры и зумеры».
Не так давно стало известно, что новой солисткой «Ленинграда» станет Инстасамка. Её лидер группы Сергей Шнуров выбрал, чтобы возвращение коллектива получилось по-настоящему громким. Life.ru также опубликовал отрывок клипа на одну из песен в грядущем альбоме. Маркетологи считают, что такая коллаборация принесёт артистам нехилые доходы.