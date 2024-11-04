Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой
Маркетолог Фоменко: Доходы Шнурова и Инстасамки вырастут после объединения
Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
После развода с женой легендарный российский рокер Сергей Шнуров возобновил активную творческую деятельность и даже объединился со звездой молодёжи Инстасамкой (Дарья Зотеева). Маркетолог Елена Фоменко полагает, что от этой коллаборации доходы артистов вырастут, причём значительно.
«Рост цен на их выступления будет из-за слияния двух сильных брендов, имеющих успех у разной аудитории», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Так неужели всё дело в деньгах? Нет, считает психолог Алина Солдатенкова. По её словам, возвращение Шнурова на сцену после развода связано с его эмоциональным состоянием. Эксперт не исключает, что 51-летний рокер «преодолел кризис среднего возраста» и после размеренной семейной жизни решил вновь заняться любимым творчеством.
В свою очередь, продюсер Вадим Горжанкин напомнил, что новость о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки наделала много шума. Поэтому новые песни группы «Ленинград» «100 процентов будут находиться в топах», подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград». Позже появилось первое видео нового клипа Шнурова с молодой звездой.