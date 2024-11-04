Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой

После развода с женой легендарный российский рокер Сергей Шнуров возобновил активную творческую деятельность и даже объединился со звездой молодёжи Инстасамкой (Дарья Зотеева). Маркетолог Елена Фоменко полагает, что от этой коллаборации доходы артистов вырастут, причём значительно.

«Рост цен на их выступления будет из-за слияния двух сильных брендов, имеющих успех у разной аудитории», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Так неужели всё дело в деньгах? Нет, считает психолог Алина Солдатенкова. По её словам, возвращение Шнурова на сцену после развода связано с его эмоциональным состоянием. Эксперт не исключает, что 51-летний рокер «преодолел кризис среднего возраста» и после размеренной семейной жизни решил вновь заняться любимым творчеством.