Шнуров передумал делиться с Инстасамкой микрофоном в «Ленинграде»

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) пока не войдёт в состав группы «Ленинград». Блогерша ещё не стала солисткой. На сегодняшний день музыканты ограничились лишь совместным альбомом. Об этом ТАСС рассказал солист группы Сергей Шнуров

«В определённых обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой «Ленинграда». Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом», — объяснил исполнитель.

Работа с Инстасамкой прошла «игриво и легко», но думать над продолжением совместного творчества не стали. Трек «За деньги нет» из нового альбома изначально был записан ещё весной. Тогда Шнуров и предложил Затеевой выпустить эту песню совместно. Он назвал Дашу ярким, экспериментальным и смелым артистом.