Эксперт поставила под сомнение способности Болгар, назвавшей себя стилистом Павла Дурова

Ирина Болгар, называющая себя создателем стиля Павла Дурова, допустила серьёзную ошибку при выборе образа для предпринимателя, полагает стилист Юлия Тарновецкая. В частности, эксперт обратила внимание, что некоторые детали в костюмах создателя мессенджера Telegram не всегда гармонично сочетаются.

«Например, свободные брюки и кардиган на замке — это не совсем единая стилистическая история. Не стоит смешивать разные стили и выбирать слишком облегающую одежду», — уверена собеседница портала «Страсти» .

По её совам, обегающая одежда чаще всего красиво смотрится на мужчинах с красивым телом, однако не всегда этот вариант является уместным. Стилист также напомнила, что Павел Дуров предпочитает стиль, для которого характерны практичность, минимализм и чёрный цвет, что является символической отсылкой к образу Стива Джобса.