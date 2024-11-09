Эксперт поставила под сомнение способности Болгар, назвавшей себя стилистом Павла Дурова
Стилист Тарновецкая: Болгар совершила ошибку при создании имиджа для Дурова
Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / missbolgar
Ирина Болгар, называющая себя создателем стиля Павла Дурова, допустила серьёзную ошибку при выборе образа для предпринимателя, полагает стилист Юлия Тарновецкая. В частности, эксперт обратила внимание, что некоторые детали в костюмах создателя мессенджера Telegram не всегда гармонично сочетаются.
«Например, свободные брюки и кардиган на замке — это не совсем единая стилистическая история. Не стоит смешивать разные стили и выбирать слишком облегающую одежду», — уверена собеседница портала «Страсти».
По её совам, обегающая одежда чаще всего красиво смотрится на мужчинах с красивым телом, однако не всегда этот вариант является уместным. Стилист также напомнила, что Павел Дуров предпочитает стиль, для которого характерны практичность, минимализм и чёрный цвет, что является символической отсылкой к образу Стива Джобса.
Напомним, Ирина Болгар появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова. Женщина показала свидетельства о рождении наследников, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя брак официально не был зарегистрирован. После она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также Болгар заявила, что сама создала стиль одежды Дурова и дизайн Telegram.