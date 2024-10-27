Болгар призналась, что стиль Павла Дурова и дизайн Telegram — её рук дело

Ирина Болгар вновь вышла на связь, рассказав очередную историю о том, как она делала жизнь предпринимателя Павла Дурова лучше во всех аспектах, пока тот вероломно её не бросил. Некрасовская женщина призналась, что многие идеи дизайна приложения Telegram принадлежат именно ей. Об этом она сообщила у себя в соцсетях.

Болгар заявила, что благодаря её дизайнерскому таланту у Павла Дурова сформировался собственный стиль одежды, отражающий его личность. По её словам, все предметы гардероба предпринимателя были пошиты исключительно по её эскизам.

Она добавила, что именно она познакомила Дурова с йогой, научила играть на пианино и привила ему свою любовь к гонкам. По её словам, она часто брала его с собой на пассажирское сиденье.

Подытожила свою тираду она признанием в том, что дизайн, функционал и стратегии разработки Telegram — это всё их совместное с Дуровым детище. Кстати, сам мессенджер она зовёт их «семейным бизнесом».