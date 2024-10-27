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27 октября, 11:17

Плесень в ванной и обшарпанные полы: В Сеть слили фото из квартиры, откуда Дуров спас Болгар

Квартиру Ирины Болгар в Петербурге выставили на продажу за 18 млн рублей

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Стало известно, в каких условиях выросла Ирина Болгар — женщина, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова. В детстве она с матерью и младшей сестрой Мариной жила в самом центре Санкт-Петербурга, в доме, расположенном в двух шагах от станции метро «Василеостровская», пишет kp.ru.

В квартире давно не делался ремонт. Фото © cian.ru

В квартире давно не делался ремонт. Фото © cian.ru

Всего в квартире три комнаты, и они явно нуждаются в косметическом ремонте. На снимках, появившихся в Сети, видно отклеившиеся от стен обои, вырванные розетки и свисающие на проводах люстры. Также оставляет желать лучшего линолеум и паркет, которые как будто не меняли с самой постройки дома, а это 1880 год!

Обнимашки на зависть Болгар: Девушка Дурова поделилась нежными кадрами из Парижа
Обнимашки на зависть Болгар: Девушка Дурова поделилась нежными кадрами из Парижа

Сейчас младшая сестра Болгар пытается продать недвижимость за 18 млн рублей, к слову, Ирина отказалась от прав на жильё. Из мебели в квартире почти ничего не осталось: что-то выбросили, часть — продали. Однако на фото можно увидеть комнату сестёр и оставшиеся каркасы от кроватей, где, по всей видимости, спали девочки. Жильё стоит пустым последние пару лет – со смерти матери Ирины и Марины.

Это была комната Ирины Болгар. Фото © cian.ru

Это была комната Ирины Болгар. Фото © cian.ru

Сестра бывшей гражданской жены Павла Дурова заявляет, что не общается с Ириной долгое время. По её словам, разборки родственницы с основателем Telegram значительно усложнили ей жизнь. Журналисты одолели её звонками, поэтому к каждому покупателю она относится насторожено.

«Вы нас простите. Но нас одолели журналисты. Мы вынуждены тщательно проверять каждого клиента. А сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день. <…> Никого не убили. Внимание прессы по другому вопросу. Мы не хотим об этом говорить. Слишком больной вопрос», — отметила женщина.

Ванная комната. Фото © cian.ru

Ванная комната. Фото © cian.ru

Напомним, Ирина Болгар внезапно появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова, и показав их свидетельства о рождении, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя в брак пара не вступала. После этого она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также она заявила, что Telegram — их с бизнесменом совместно нажитое имущество.

Алёна Зиновьева
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