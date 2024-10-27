Плесень в ванной и обшарпанные полы: В Сеть слили фото из квартиры, откуда Дуров спас Болгар

Стало известно, в каких условиях выросла Ирина Болгар — женщина, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова. В детстве она с матерью и младшей сестрой Мариной жила в самом центре Санкт-Петербурга, в доме, расположенном в двух шагах от станции метро «Василеостровская», пишет kp.ru.

В квартире давно не делался ремонт. Фото © cian.ru

Всего в квартире три комнаты, и они явно нуждаются в косметическом ремонте. На снимках, появившихся в Сети, видно отклеившиеся от стен обои, вырванные розетки и свисающие на проводах люстры. Также оставляет желать лучшего линолеум и паркет, которые как будто не меняли с самой постройки дома, а это 1880 год!

Сейчас младшая сестра Болгар пытается продать недвижимость за 18 млн рублей, к слову, Ирина отказалась от прав на жильё. Из мебели в квартире почти ничего не осталось: что-то выбросили, часть — продали. Однако на фото можно увидеть комнату сестёр и оставшиеся каркасы от кроватей, где, по всей видимости, спали девочки. Жильё стоит пустым последние пару лет – со смерти матери Ирины и Марины.

Это была комната Ирины Болгар. Фото © cian.ru

Сестра бывшей гражданской жены Павла Дурова заявляет, что не общается с Ириной долгое время. По её словам, разборки родственницы с основателем Telegram значительно усложнили ей жизнь. Журналисты одолели её звонками, поэтому к каждому покупателю она относится насторожено.

«Вы нас простите. Но нас одолели журналисты. Мы вынуждены тщательно проверять каждого клиента. А сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день. <…> Никого не убили. Внимание прессы по другому вопросу. Мы не хотим об этом говорить. Слишком больной вопрос», — отметила женщина.