Плесень в ванной и обшарпанные полы: В Сеть слили фото из квартиры, откуда Дуров спас Болгар
Квартиру Ирины Болгар в Петербурге выставили на продажу за 18 млн рублей
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar
Стало известно, в каких условиях выросла Ирина Болгар — женщина, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова. В детстве она с матерью и младшей сестрой Мариной жила в самом центре Санкт-Петербурга, в доме, расположенном в двух шагах от станции метро «Василеостровская», пишет kp.ru.
В квартире давно не делался ремонт. Фото © cian.ru
Всего в квартире три комнаты, и они явно нуждаются в косметическом ремонте. На снимках, появившихся в Сети, видно отклеившиеся от стен обои, вырванные розетки и свисающие на проводах люстры. Также оставляет желать лучшего линолеум и паркет, которые как будто не меняли с самой постройки дома, а это 1880 год!
Сейчас младшая сестра Болгар пытается продать недвижимость за 18 млн рублей, к слову, Ирина отказалась от прав на жильё. Из мебели в квартире почти ничего не осталось: что-то выбросили, часть — продали. Однако на фото можно увидеть комнату сестёр и оставшиеся каркасы от кроватей, где, по всей видимости, спали девочки. Жильё стоит пустым последние пару лет – со смерти матери Ирины и Марины.
Это была комната Ирины Болгар. Фото © cian.ru
Сестра бывшей гражданской жены Павла Дурова заявляет, что не общается с Ириной долгое время. По её словам, разборки родственницы с основателем Telegram значительно усложнили ей жизнь. Журналисты одолели её звонками, поэтому к каждому покупателю она относится насторожено.
«Вы нас простите. Но нас одолели журналисты. Мы вынуждены тщательно проверять каждого клиента. А сейчас покупателей так много, эту квартиру смотрят каждый день. <…> Никого не убили. Внимание прессы по другому вопросу. Мы не хотим об этом говорить. Слишком больной вопрос», — отметила женщина.
Ванная комната. Фото © cian.ru
Напомним, Ирина Болгар внезапно появилась в новостной повестке, заявив, что родила троих детей от Павла Дурова, и показав их свидетельства о рождении, а также документы о признании отцовства. Она рассказала, что училась вместе с предпринимателем в Петербурге, а дети получили фамилию отца, хотя в брак пара не вступала. После этого она подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Также она заявила, что Telegram — их с бизнесменом совместно нажитое имущество.